Colleferro, topi in Via dei Larici: l’allarme dei residenti

Diversi topi che giravano indisturbati nei pressi di Via dei Larici – a Colleferro – e che hanno causato lo spavento di molti residenti, i quali si sono organizzati in proprio uccidendo i roditori.

Il caldo delle ultime giornate e, probabilmente, la presenza di sporcizia hanno accentuato un fenomeno che – stando a quanto riportato – va avanti da diverso tempo nella zona e nelle vie limitrofe. La preoccupazione dei cittadini è tanta e in molti, come detto, si sono organizzati in proprio, catturando gli esemplari individuati.

L’allarme comincia ad essere però elevato, visto che il timore generale è che non si tratti più di fenomeni isolati, ma di una situazione complessa che potrebbe richiedere un intervento articolato.