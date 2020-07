Euronics cerca personale in tutta Italia: come fare per candidarsi

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, la nota azienda Euronics è alla ricerca di personale.

Lavorare da Euronics

Euronics, nota società nata nel 1999 come evoluzione dello storico marchio GET e con sede principale a Milano, è alla ricerca di personale da inserire in organico. Ecco quali sono le posizioni aperte:

Il personale di vendita provvede ad assistere i clienti, offrendo consulenza per gli acquisiti, fornendo adeguata assistenza tecnica e gestendo eventuali problemi; Direttori di negozio, queste figure dovranno gestire il negozio affidato, garantendo il raggiungimento degli obiettivi commerciali previsti.

Durante l’anno l’azienda offre diverse opportunità di stage a studenti, diplomati, laureati e ad altri soggetti. I tirocini hanno una durata di 4, 6, 12 o 24 mesi, a seconda della tipologia di stagisti.

Come fare per candidarsi

Tutte le persone interessate possono connettersi al sito ufficiale di Euronics (QUI) e inviare il proprio CV tramite l’apposito form.