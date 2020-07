Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, domenica 26 luglio 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:30 Techetechetè

ore 21:25 Non dirlo al mio capo 2×03-04 (replica)

ore 23:40 Speciale Tg1

Rai 2

ore 20:30 Tg2

ore 21:05 90° minuto Flash

ore 21:55 FBI 1×16-17 replica

ore 23:40 La Domenica Sportiva

Rai 3

ore 20:30 Così è la vita

ore 21:20 A raccontare Comincia Tu

ore 23:05 Tg3R + Mondo

ore 23:45 Insonnia

Canale 5

ore 20:35 Paperissima Sprint – Show

ore 21:20 Lion – La strada verso casa

ore 23:50 Rise 1×04 1a Tv Free

Italia 1

ore 19:00 Dr House 4×13

ore 20:40 CSI 9×09

ore 21:20 Tutti Pazzi per l’oro

ore 23:45 Pressing Serie A

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia weekend – Info

ore 21:30 Freedom oltre il confine

Replica

ore 00:10 Impact Earth

La7

ore 20:30 Uozzap (show)

ore 21:15 Atlantide – Evita e la deriva Argentina

ore 23:45 Atlantide Files

Tv8

ore 20:30 4 Ristoranti

ore 21:30 Gomorra 1×11-12

ore 23:10 Chloe – Tra seduzione e inganno



Nove

ore 20:30 Little Big Italy

ore 21:35 Occhio alla penna

ore 23:30 Breakdown – La trappola

Serie e Film in Tv Domenica 26 luglio

Le Serie Tv in Chiaro

Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:30 The Big Bang Theory 3×01-05

(ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:30 The Big Bang Theory 3×01-05 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Profiling 1×03-04

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21:00 Profiling 1×03-04 Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 CSI 10×03-04

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Uno (ch. 108 Sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Dr House 3×05-06

(ch. 108 Sat e 455 dtt pay) ore 21:15 3×05-06 SkyAtlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Il Complotto contro l’America 1×01-02

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 1×01-02 Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Homeland 8×07-08

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 8×07-08 FoxCrime (ch. 116) ore 20:15 NCIS Los Angeles 10×07-08

(ch. 116) ore 20:15 10×07-08 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Lethal Weapon 3×11-12

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 3×11-12 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 The Godlbergs 7×21-22-23 1a tv + The Big Bang Theory 11×07-08

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 7×21-22-23 1a tv + The Big Bang Theory 11×07-08 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Supernatural 13×17 + Legends of Tomorrow 5×08

I Film in chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:15 Ninja Assassin

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Drowning Ghost – Oscure presenze

ore 22:55 Le regole del delitto perfetto 5×04-05-06 1a Tv Free

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Napa Valley – La Grande Annata

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Gomorroide

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:20 Extortion

Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 La fiera delle vanità

La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Una tata pericolosa

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Sabato domenica e venerdì

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 Star Trek 4 – Rotta verso la Terra

I Film pay Sky/Premium

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 18 Regali



Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Hitchcock

Cinema Sport Movies (ch. 303) ore 21:15 The Babe – La leggenda

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Spider-Man: un nuovo universo

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Faster

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 The Lodge

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 La ragazza dei tulipani

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 Another Happy Day

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 One for the Money



Premium Cinema 1 (ch. 313 sat 463 dtt pay) ore 21:15 Jarhead

Premium Cinema 2 (ch. 315 sat 464 dtt pay) ore 21:15 Match Point

Premium Cinema 3 (ch. 316 sat 465 dtt pay) ore 21:15 2 Cavalieri a Londra