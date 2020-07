È stato l’atteggiamento guardingo dell’uomo ad insospettire gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Celio. Con uno zaino al seguito, defilato e con passo svelto si è diretto presso il capolinea degli autobus alla stazione Tiburtina. Fermato per un controllo, lo straniero, identificato per O.O. nigeriano di 25 anni, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 1,202 grammi di marijuana. Per confondere l’olfatto di un eventuale controllo da parte delle unità cinofile, aveva messo della canfora nello zaino. Arrestato, è stato accompagnato in carcere.

Era stata già arrestata il 18 giugno scorso quando, durante la perquisizione domiciliare, gli investigatori del commissariato Romanina le avevano sequestrato in casa 200 grammi di cocaina. Con lei, A.M., romana di 27 anni, con precedenti di polizia erano finite in manette anche altre 5 persone. Malgrado ciò, la donna ha continuato ad utilizzare la sua abitazione quale base operativa per lo spaccio di stupefacenti. E così, venerdì scorso i poliziotti, dopo una serie di appostamenti, hanno deciso di passare all’azione. Dopo aver suonato alla sua porta, questa ha iniziato ad urlare a gran voce per allertare la persona presente in casa con lei. Ha cercato così di disfarsi dello stupefacente che nascondeva in casa gettandolo dalla finestra del bagno verso un fondo incolto ma è stato recuperato dagli agenti che hanno notato il movimento. All’interno vi era cocaina per un totale di circa 45 grammi. Nell’appartamento sono stati sequestrati inoltre: materiale per il confezionamento, 2 coltelli da cucina a seghetta e un ulteriore involucro contenente 0,25 grammi di cocaina. In un armadio, in camera da letto invece, sono stati rinvenuti ulteriori 4grammi di hashish e 0,90 grammi di cocaina. Sequestrati anche 720 euro in contanti. Al termine dell’operazione è stato arrestato insieme alla donna anche G.Y., romano di 28 anni, con vari precedenti di polizia. Per entrambi, si sono aperte le porte del carcere.

Diversi sono stati gli arresti effettuati da parte degli agenti della sezione Volanti.

Il primo riguarda un cittadino romeno di 21 anni che è stato arrestato in flagranza per detenzione illegale di sostanze stupefacenti. L’uomo, nel notare la presenza della volante ha effettuato una brusca manovra, insospettendo gli agenti che lo hanno raggiunto e fermato in via Sileno. All’atto del controllo, il 21enne si è mostrato insofferente e non è riuscito a giustificare la sua presenza in quel luogo. Sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 10,23 grammi di marijuana e 14.60 grammi di hashish, oltre a 35 euro in contanti e un telefono cellulare da cui è emerso un fiorente attività di cessione di sostanza stupefacente con consegna a domicilio e numerosi messaggi di appuntamenti con presunti acquirenti. A seguito di perquisizione domiciliare presso la sua abitazione sono stati rinvenuti 825,33 grammi di hashish e 424,39 di marijuana oltre a 7620,00 euro in contanti e diverso materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Durante un normale servizio di controllo del territorio, in Via Francesco Bonafede gli agenti hanno notato un ragazzo che alla loro vista ha cercato di nascondersi dietro un’auto in sosta. Si tratta di Z. S. L., un 19enne romano, che sottoposto a controllo ha consegnato spontaneamente 2 involucri contenenti 0,28 grammi di cocaina e 1,05 grammi di hashish e, a seguito di perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti 5,35 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione sporco di sostanza stupefacente. Il 19enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sempre durante un normale controllo del territorio gli agenti della Sezione Volanti hanno notato un motoveicolo condotto da un uomo che alla vista della volante ha repentinamente cambiato direzione. Si tratta di un trentenne romano V. A. trovato in possesso di circa 3,42 grammi di cocaina e 6 mila euro in contanti. Presso la sua abitazione sono stati rinvenuti 107,31 grammi di hashish e due bilancini di precisione.

Arrestato anche un 19enne albanese Z. G. senza fissa dimora che è stato trovato in possesso di 55 grammi lordi di marijuana e 150 euro in contanti, probabile provento dell’attività delittuosa.

Gli uomini della II Sezione Volanti invece, notando un uomo a bordo di uno scooter nero che ad alta velocità superava un’intersezione nonostante la luce rossa del semaforo, hanno visto che, accortosi di essere seguito dagli agenti, ha lanciato un involucro a terra. L’uomo S. V., 59enne romano è stato fermato e, recuperato l’involucro gettato a terra, al suo interno sono stati rinvenuti 4,5 grammi di cocaina. Il 59enne, ha riferito agli agenti che si stava recando presso una sua amica con la sostanza stupefacente per cederla e consumarla insieme a lei senza riferire però voler fornire le generalità di quest’ultima. L’uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

E ancora gli agenti della Sezione Volanti hanno arrestato S.D., romano di 36 anni con precedenti di polizia che, in via Portuense, a bordo di autovettura fermo ad un semaforo, malgrado il semaforo emettesse luce verde, restava fermo in attesa che si allontanasse la volante. Insospettiti, i poliziotti hanno deciso di procedere ad un controllo. L’uomo, durante la perquisizione è stato trovato in possesso di 14 involucri contenenti cocaina pari a 7,4 grammi. A casa, invece, è stato sequestrato un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Arrestato anche un romano B.L. di 78 anni che sul G.R.A., carreggiata interna dell’uscita 14, sottoposto ad un controllo, è stato trovato in possesso di 205 grammi di cocaina nascosta all’interno dello sportello anteriore sinistro dell’autovettura su cui viaggiava poi sottoposta a sequestro. E’ stata l’andatura incerta con cui viaggiava a bordo del suo veicolo ad insospettire i poliziotti della Sezione Volanti che hanno deciso di fermarlo per un controllo.

E a finire in manette anche S.A., romano di 45 anni. L’uomo, che viaggiava a bordo di una moto, è stato fermato per un controllo in via Prenestina dai poliziotti della Sezione Volanti. All’interno degli slip nascondeva 6 involucri contenenti cocaina per un peso di circa 4 grammi e 440 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Durante un servizio antidroga è stato arrestato anche T.V., romano di 29 anni con precedenti di polizia che, gli investigatori del commissariato San Basilio, hanno trovato in possesso di alcuni grammi di cocaina. In casa l’uomo nascondeva cocaina, marijuana ed eroina per un totale di oltre 6 grammi di stupefacenti. Sequestrati inoltre 740 euro i contanti suddivisi in banconote di piccolo taglio.

Gli agenti del commissariato Romanina hanno arrestato 2 cittadini romani, R. G. di 54 anni e T. P. di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell’ambito di attività finalizzate al contrasto dello spaccio di sostanza stupefacenti sono state acquisite informazioni in merito ad un attività di spaccio all’interno di un appartamento in via Cesare Vivante dove i due uomini coabitavano. La perquisizione locale presso l’appartamento in questione ha permesso di rinvenire 51,33 grammi di hashish e 30 euro in contanti oltre ad un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Gli agenti del commissariato di Trastevere nel corso di controlli presso i luoghi maggiormente frequentati dai giovani tra cui via della Cisterna, più volte segnalata dai residenti come luogo di ritrovo oltre che di schiamazzi e disturbi nelle ore serali notturne, hanno fermato e denunciato in stato di libertà un gruppo di tre ragazzi sorpresi a vendere sostanza stupefacente. I ragazzi, tutti minorenni, sono stati trovati in possesso di oltre 40 grammi tra hashish e marijuana e di 165,00 euro in contanti.