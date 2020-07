Anagni, tutto pronto per la Messa in diretta su Rai1 dalla Cattedrale

Messa domenicale trasmessa su Rai 1 in onda dalla cattedrale di Anagni. Dopo aver fatto tappa nella Cattedrale di Velletri, il Lazio torna di nuovo protagonista su Rai Uno con la liturgia eucaristica in programma nella Città dei Papi, nella dimora di Santa Maria Annunziata.

Una messa in totale sicurezza e nel rispetto delle regole del protocollo in materia di Covid-19. Nella mattinata di oggi, l’emittente nazionale di Rai 1 sta per trasmettere la messa domenicale delle ore 10 e 55 in diretta dalla cattedrale di Anagni, officiata dal Vescovo Lorenzo Loppa.

La funzione, officiata dal Vescovo Vincenzo Apicella, è molto attesa dai fedeli del luogo. Una messa itinerante che è partita due settimane fa da Civitavecchia, è passata sette giorni fa a Velletri e che vedrà Anagni come protagonista nella domenica odierna.