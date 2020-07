Operazione della Polizia Locale del Comune di Anzio e della Polizia di Stato al Quartiere Zodiaco, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica. Sequestrati diversi veicoli privi di documenti per la circolazione, controlli nei seminterrati

Questa mattina, al Quartiere Zodiaco di Lavinio Stazione, è stato effettuato il blitz della Polizia Locale del Comune di Anzio, guidata dal Comandante Antonio Arancio che, insieme alla Polizia di Stato, guidata dal Dirigente del Commissariato, Andrea Sarnari, ha portato a compimento tutta una serie di sequestri di veicoli, privi di assicurazione ed in stato di abbandono. Inoltre i caschi bianchi di Anzio hanno effettuato rigidi controlli in diversi seminterrati ed un dettagliato censimento sulla situazione all’interno del quartiere.

L’operazione di questa mattina, segue la forte presa di posizione del Sindaco di Anzio, Candido De Angelis, che aveva sollecitato più volte tutte le istituzioni preposte ad un’azione sinergica, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica sul territorio.

Inoltre, al quartiere Zodiaco, sono iniziati nei giorni scorsi i lavori di riqualificazione, pianificati dall’Amministrazione De Angelis. Il primo lotto dell’intervento prevede uno stanziamento pari a 200.000 euro, a fronte di un investimento complessivo triennale di 600.000 euro, inserito nel Bilancio di Previsione 2019, tramite un emendamento del Consigliere Comunale, Marco Maranesi, delegato dal Sindaco per il Quartiere Zodiaco.

I lavori appaltati prevedono la sistemazione della strade, dei marciapiedi, dell’arredo urbano, dell’impianto di pubblica illuminazione, lungo Via dell’Acquario, Via del Leone e Via dei Pesci, con la realizzazione di un impianto per la videosorveglianza, con telecamere di nuova generazione ed il posizionamento della fibra ottica a vantaggio del Centro Anziani e dei residenti.