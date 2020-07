Alle ore 7e47 in via Ivanoe Bonomi (Prati Fiscali) a Roma, la squadra dei vigili del fuoco del Nomentano è intervenuta per via di un incendio divampato all’interno di un un appartamento ubicato al piano rialzato di una palazzina di 5 piani.

Incendio stamattina

Nessuna persona è rimasta coinvolta. Interdetto l’appartamento in cui e scoppiato l’incendio e quello sovrastante.

Presenti, inoltre, il personale dei vigili del fuoco con il carro autoprotettori (ta6), il funzionario di guardia (1b), la polizia di stato e il 118.

Foto di repertorio