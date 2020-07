Roma. Incendio in un parco di giochi gonfiabili per bambini al Nomentano

Questa notte alle 2e11 la squadra dei vigili del fuoco di Nomentano (6a) è intervenuta presso via Locke, incrocio via A.Comte.

L’incendio

L’intervento si è reso necessario per via di un incendio divampato all’interno di un parco giochi gonfiabili per bambini. Nessuna persona è rimasta coinvolta.

Sul posto presente l’Ab 9, il funzionario di guardia (1b),118 e la polizia di stato.