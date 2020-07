Dopo circa un mese senza ulteriori contagi da nuovo Coronavirus nel territorio di Tivoli, oggi si registra un nuovo caso positivo. Sale così a 49 il totale dei tiburtini che hanno contratto la malattia Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. A comunicarlo è la direzione sanitaria della Asl Roma 5.

Nuovo caso di Covid-19 a Tivoli

“Oggi purtroppo dobbiamo prendere atto di un nuovo caso positivo alla Covid-19”, spiega il sindaco Giuseppe Proietti. “Dobbiamo constatare che il virus circola ancora anche nel nostro territorio. Questo deve servirci come ulteriore sprone affinché i nostri comportamenti siano sempre improntati a criteri di massima responsabilità. Mi riferisco soprattutto agli assembramenti di persone che avvengono in particolare nei luoghi delle movida cittadina e che destano grande preoccupazione: non si fa uso appropriato delle mascherine e non si tiene conto dei suggerimenti che provengono dal mondo scientifico, non si considerano gli appelli al distanziamento tra le persone per continuare a fare argine all’epidemia. Il virus c’è ancora e non riguarda soltanto le persone anziane. Il mio invito è rivolto, in particolare, ai più giovani, come un padre si rivolgerebbe ai propri figli e alle proprie figlie”.

Tornando ai numeri dell’epidemia nel territorio tiburtino, delle 49 persone positive dall’inizio dell’emergenza sono cinque le persone decedute e 14 le operatrici e gli operatori sanitari contagiati.