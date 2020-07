Lazio, bando di concorso Arsial: ecco le figure che sono ricercate

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Arsial (Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio) ha indetto un concorso per l’assunzione di personale.

Concorso Asial, ecco di cosa si tratta

L’Arsial, Agenzia Regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio, ha indetto un concorso per la selezione di assistenti contabili ed esperti amministrativi. L’ente, come viene riportato da Circuito Lavoro, opera nello specifico nell’ambito dell’adattamento e del trasferimento delle innovazioni di processo e di prodotto nell’agricoltura.

Concorso Arsial, i posti che sono disponibili

1 posto di Esperto in promozione e comunicazione a tempo pieno ed indeterminato;

2 posti di Esperto giuridico/amministrativo/contabile a tempo pieno ed indeterminato;

1 posto di Assistente contabile a tempo pieno ed indeterminato;

1 posto di Esperto in Scienze Agrarie a tempo determinato e parziale pari al 50%.

I requisiti che bisogna avere

cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea;

età non inferiore ai 18 anni;

idoneità fisica all’impiego;

godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso;

non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.ù

Come fare per candidarsi

Ricordiamo che le candidature sono aperte fino al 13 agosto 2020. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate attraverso posta elettronica all’indirizzo arsialconcorsi@pec.arsialpec.it. Tutti i dettagli è possibile trovarli direttamente all’indirizzo Arsial.it