“in queste settimane stiamo lavorando sulla strade provinciali per pulire i margini, abbattere alberi pericolosi e sfalciare erba che non consente visibilità sufficiente per le vetture che transitano. I primi lotti di lavori sono stati avviati sulla S.P. 87/b Velletri – Nettuno e stiamo proseguendo il lavoro anche a Montelibretti dove i nostri tecnici, in collaborazione con gli Archeologi, stanno ripristinando il vecchio tracciato del fosso di scolo con tubi drenanti per evitare che frani il terreno durante il maltempo.

A Monterotondo, in collaborazione con l’amministrazione comunale, stiamo lavorando per la modifica della circolazione del traffico sulla S.P. San Martino e il ripristino del manto stradale che da tempo era usurato. La Città metropolitana sta intervenendo nelle zone più compromesse per dare risposte ai cittadini che da tempo hanno segnalato situazioni di vera emergenza”.

Teresa Zotta, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma, Carlo Caldironi Delegato alla Viabilità