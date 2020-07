“Oggi registriamo un dato di 26 casi e un decesso. Di questi dodici sono casi di importazione: quattro casi di nazionalità del Bangladesh, quattro da India, due casi da Romania, un cao da Lituania e un caso da Marocco. In zona Infernetto nella Asl Roma 3 è stata disposta la sospensione temporanea dell’attività di ristorazione ‘Michelino Fish’ per una dipendente risultata positiva. E’ stato avviato il contact tracing e richiesti gli elenchi dei clienti che verranno indirizzati al drive-in di Casal Bernocchi.

Sono state individuate delle badanti di rientro dalla Romania con gli autobus sulla tratta Bacau-Roma. E’ in corso l’indagine epidemiologica. Il calo di attenzione può generare una ripresa dei casi giornalieri. I fattori di rischio che vanno sorvegliati rimangono i casi di importazione e la Movida. Nella Asl Roma 1 degli otto nuovi casi nelle ultime 24h tre sono riferiti alla gita di una comitiva di otto ragazzi a Capri. Sono tutti in isolamento compresi gli amici di viaggio ed è stato completato il contact tracing . Sono state già inviate le notifiche alle competenti Asl della Campania così come al Ministero della Salute attraverso il SERESMI.

Un caso individuato in fase di pre-ospedalizzazione al San Filippo Neri e due casi di due uomini, uno di nazionalità marocchina, individuati in fase di pre-ospedalizzazione al Policlinico Umberto I. Si registra un decesso al Policlinico Umberto I. Nella Asl Roma 2 dei quattro nuovi casi due riguardano persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Altri due casi sono stati segnalati dai medici di medicina generale. Nella Asl Roma 3 sono quattro i nuovi casi positivi nelle ultime 24h e si tratta di un uomo e un ragazzo con link ad un cluster familiare già noto e isolato. Due casi riguardano due donne di rientro dalla Romania, avviate le procedure del contact tracing internazionale.

Nella Asl Roma 4 un caso positivo nelle ultime 24h e si tratta di una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Nella Asl Roma 5 sono quattro i nuovi casi nelle ultime 24h due sono persone di nazionalità indiana ed è stata avviata l’indagine epidemiologica. Un caso riguarda un uomo di nazionalità Lituana e di rientro dal Paese di origine, avviate le procedure del contact tracing internazionale. Un caso di un uomo con link ad un cluster familiare già noto ed isolato. Nella Asl Roma 6 un nuovo caso positivo nelle ultime 24h e si tratta di una persona di nazionalità del Bangladesh e riferita all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in.

Infine per quanto riguarda le province sono quattro i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi due nella Asl di Latina e si tratta di due persone di nazionalità Indiana (uno di questi giornalista per una testata in lingua madre) già isolati ed è stata avviata l’indagine epidemiologica. Due casi nella Asl di Viterbo e riguardano un cluster familiare, avviata l’indagine epidemiologica “ commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato

CORONAVIRUS: D’AMATO, ‘OGGI REGISTRIAMO 26 CASI E DI QUESTI 12 SONO CASI DI IMPORTAZIONE: 4 CASI DI NAZIONALITA’ BANGLADESH, QUATTRO DA INDIA, DUE DA ROMANIA, UNO DA LITUANIA, UNO DA MAROCCO. TRE CASI DA COMITIVA GIOVANI IN GITA A CAPRI, GIA’ EFETTUATO CONTACT TRACING, TUTTI POSTI IN ISOLAMENTO COMPRESI GLI AMICI DI VIAGGIO . NELLA ASL ROMA 3 SOSPESA TEMPORANEAMENTE ATTIVITA’ RISTORANTE ‘MICHELINO FISH’ ZONA INFERNETTO PER UNA DIPENDENTE POSITIVA, AVVIATO CONTACT TRACING E RICHIESTO ELENCO CLIENTI CHE SARANNO INDIRIZZATI A DRIVE-IN CASAL BERNOCCHI. INDIVIDUATE BADANTI POSITIVE DI RIENTRO DA ROMANIA, VIAGGIO IN AUTOBUS SU TRATTA BACAU-ROMA, E’ IN CORSO L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA. IL CALO DI ATTENZIONE PUO’ GENERARE UNA RIPRESA DEI CASI, I FATTORI DI RISCHIO CHE VANNO SORVEGLIATI RIMANGONO I CASI DI IMPORTAZIONE E LA MOVIDA’

***NELLE PROVINCE SI REGISTRANO QUATTRO NUOVI CASI NELLE ULTIME 24H E DI QUESTI DUE NELLA ASL DI LATINA RIGUARDANO PERSONE DI NAZIONALITA’ INDIANA GIA’ ISOLATI E AVVIATA L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA, ALTRI DUE CASI NELLA ASL DI VITERBO E RIGUARDANO UN CLUSTER FAMILIARE, IN CORSO L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA;

***INFERNETTO : DISPOSTA NELLA ASL ROMA 3 LA SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITA’ DI RISTORAZIONE ‘MICHELINO FISH’ PER UNA DIPENDENTE RISULTATA POSITIVA, AVVIATO IL CONTACT TRACING E RICHIESTO ELENCO DEI CLIENTI CHE VERRANO INDIRIZZATI AL DRIVE-IN DI CASL BERNOCCHI;

***ASL ROMA 1 : SONO OTTO I NUOVI CASI NELLE ULTIME 24H, TRE SONO LEGATI A CLUSTER DELLA GITA A CAPRI, TUTTI IN ISOLAMENTO, UN CASO DA PRE-OSPEDALIZZAZIONE AL SAN FILIPPO NERI, DUE CASI DI DUE UOMINI, UNO DI NAZIONALITA’ MAROCCHINA, INDIVIDUATI IN FASE DI PRE-OSPEDALIZZAZIONE ALL’UMBERTO I, UN DECESSO ALL’UMBERTO I;

***ASL ROMA 2 : SONO QUATTRO I NUOVI CASI NELLE ULTIME 24H, DUE CASI RIGUARDANO PERSONE DI NAZIONALITA’ DEL BANGLADESH TESTATE AL DRIVE-IN, ALTRI DUE CASI SU SEGNALAZIONE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE;

***ASL ROMA 3 : SONO QUATTRO I CASI NELLE ULTIME 24H, DUE RIGUARDANO UN UOMO E UN RAGAZZO CON LINK A CLUSTER FAMILIARE GIA’ NOTO, DUE DONNE DI NAZIONALITA’ RUMENA, AVVIATE PROCEDURE CONTACT TRACING INTERNAZIONALE;

***ASL ROMA 4: UN NUOVO CASO NELLE ULTIME 24H SI TRATTA DI UNA PERSONA DI NAZIONALITA’ DEL BANGLADESH TESTATO AL DRIVE-IN;

***ASL ROMA 5: SONO QUATTRO I NUOVI CASI NELLE ULTIME 24H DUE SONO PERSONE DI NAZIONALITA’ INDIANA, AVVIATA L’INDAGINE EPIDEMIOLOGICA, UN CASO DI RIENTRO DA LITUANIA, AVVIATO IL CONTACT TRACING INTERNAZIONALE E UN CASO CON LINK A CLUSTER FAMILIARE GIA’ NOTO E ISOLATO;

***ASL ROMA 6 : UN NUOVO CASO NELLE ULTIME 24H SI TRATTA DI UNA PERSONA DI NAZIONALITA’ DEL BANGLADESH TESTATO AL DRIVE-IN;

***Si è appena conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù.