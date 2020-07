Ancora una truffa online, l’ennesima. Stavolta i truffatori hanno approfittato del marchio Amazon e Paypal per invitare gli utenti a cliccare sul link dell’e-mail. Ovviamente, non fatelo! Spesso, nell’oggetto c’è scritto che il vostro account è stato temporaneamente bloccato o qualcosa di simile.

Come visibile nell’immagine, il mittente del messaggio sembra autentico (servizio@amazon.it), così come l’oggetto può apparire veritiero (Fw: Account di Aggiornamento, ecc.). Tuttavia, passando il mouse sull’e-mail del mittente, noterete che l’indirizzo che esce fuori non è quello di Amazon o di Paypal, bensì un altro ben distante da queste due aziende, come si evince dall’immagine di cui sopra.

Pertanto, se ricevete e-mail da Amazon, Paypal o qualsiasi altra azienda, la raccomandazione è sempre quella di passare il mouse sull’indirizzo (senza cliccare!) in modo da verificare l’autenticità del mittente. Se siete dubbiosi, non aprite l’e-mail e soprattutto non cliccate su nessun link dell’email stessa.