“Le ‘talpe’ ripartono verso piazza Venezia. È stato un percorso complesso, che ha avuto come scopo principale la tutela dell’interesse pubblico per realizzare un’infrastruttura strategica.” Così la Sindaca Virginia Raggi, in visita oggi 23 luglio al cantiere Colosseo/fori imperiali della Metro C ha annunciato lo sblocco delle talpe escavatrici che completeranno il tunnel di collegamento tra il Colosseo e Piazza Venezia. Grazie all’approvazione dell’ultima variazione di bilancio, Roma Capitale ha destinato circa 10 milioni di euro per la costruzione dei tunnel della metro C e le Tbm (Tunnel boring machine) hanno potuto riprendere il loro cammino.

All’evento erano presenti l’assessore alla Città in Movimento Pietro Calabrese, il presidente della commissione Mobilità Enrico Stefàno, il legale rappresentante di Roma Metropolitane Andrea Mazzotto, il presidente di Metro C ScpA Franco Cristini e l’amministratore delegato di Metro C ScpA Fabrizio Di Paola.

Entro il giubileo 2025 pronta la fermata Colosseo, mentre continueranno i lavori sotto Piazza Venezia

“Ora l’obiettivo – ha spiegato la Sindaca Raggi – è pensare al futuro della Linea e consegnare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un progetto per l’intera tratta fino a Clodio”. Durante la visita la Sindaca ha aggiunto anche che entro il giubileo 2025 sarà pronta la fermata Colosseo, mentre piazza Venezia sarà prima liberata dal cantiere superficiale e poi rivalutata, continuando così a lavorare in sotterranea “affinché non ci sia impatto sull’evento giubilare”.

“Abbiamo mantenuto la promessa. Stiamo portando avanti un’opera che la Capitale attende da decenni, grazie alla ferma volontà politica di questa amministrazione. Siamo andati avanti con un iter preciso per realizzare la terza linea metro di Roma. In base ai nostri progetti, la stazione di Venezia diverrà uno snodo importante sia per il prolungamento della linea C verso il quadrante nord-ovest di Roma, sia per il collegamento con la futura linea D”, ha dichiarato l’assessore Calabrese.