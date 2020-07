Autostrada Cisterna-Valmontone: non tutti sono d’accordo sul progetto

Pochissimi giorni fa la notizia: l’Autostrada Cisterna – Valmontone potrebbe essere divisa dal progetto Roma – Latina e che la costruzione stessa dell’opera verrà gestita in house da ANAS. Nell’attesa di conoscere i dettagli della proposta sulla nuova Cisterna-Valmontone, c’è chi ricorda agli estensori del futuro progetto che è, di fatto, un delitto contro l’ambiente. Così la pensa ad esempio il Gruppo dei Dodici, assidui frequentatori dei più bei paesaggi del Lazio e d’Italia. Hanno rilasciato questa nota: “Il Presidente del Gruppo dei Dodici, Giancarlo Forte.

Cori (LT)/Artena(RM) . Per il Lago di Giulianello

Da circa dieci anni il Gruppo dei Dodici propone e promuove la Via Francigena nel Sud. Il lavoro è iniziato grazie alla caparbietà di Alberto Alberti che con tenacia ha prima studiato gli itinerari sulla carta poi, con l’aiuto di qualche camminatore locale, ha iniziato le ricognizioni per individuare il miglior percorso. Gli stessi 12 camminatori iniziali danno il nome al Gruppo costituitosi ufficialmente a Velletri. Il lavoro di segnatura e manutenzione di vie e sentieri sta continuando da anni. Il rapporto con le istituzioni è continuo e proficuo sia a livello regionale che con i comuni. Per quanto riguarda la bellezza del percorso, tra le varie “attrattive”, possiamo considerare una delle più incisive il Monumento Naturale del Lago di Giulianello: si tratta di un’oasi che include le acque di un piccolo lago e le aree limitrofe, tra le province di Roma e di Latina.

Il monumento naturale è stato istituito con D.P.R.L. 21 giugno 2007, n. 425 (B.U.R. del 30 luglio 2007, n. 21). Nel lavoro che sta svolgendo l’attuale presidente Giancarlo Forte e tutto il gruppo direttivo c’è anche la difesa di questo lago, minacciato dalla costruzione di una autostrada che stravolgerebbe tutta l’area succitata e la stessa Via Francigena. Ci auguriamo che gli Enti preposti giungano a migliori scelte che guardino al miglioramento della viabilità esistente lasciando così intatto un luogo bellissimo ed unico.”.

Associazione Gruppo dei Dodici – Via Francigena del Sud