Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, mercoledì 22 luglio 2020: programmi in TV in onda stasera

Rai 1

ore 20:30 Techetechetè Speciale Pooh

ore 21:25 Superquark

ore 23:47 Tg1 60 secondi

ore 23:50 Superquark Natura

Rai 2

ore 21:05 Tg2 Post

ore 21:20 90° minuto

Gol Flash

ore 21:45 NCIS 16×15-16 (replica)

ore 23:20 90° minuto

Rai 3

ore 20:25 La Dedica

ore 20:45 Un Posto Al sole

ore 21:20 Chi l’ha visto? info

ore 00:00 Linea Notte – Info

Canale 5

ore 20:35 Paperssima Sprint (show)

ore 21:30 Come Sorelle 1×03

ore 00:25 Tg5

ore 00:25 Manifest 2×08-09 1a TV

Italia 1

ore 19:30 Dr House 4×06

ore 20:25 CSI 9×05

ore 21:15 Chicago Fire 7×09-10-11 1aTv

ore 23:45 Pressing Serie A

Rete 4

ore 20:30 Stasera Italia – Info

ore 21:25 Ticker

ore 23:30 A beautiful mind

La7

ore 20:30 Otto e Mezzo – Talk

ore 21:15 Il Medico della Mutua

23:15 I Complessi

Tv8 (Sky 121)

ore 20:30 Alessandro Borghese 4 Ristoranti

ore 21:30 Tulipani – Amore, onore e una bicicletta 1a Tv free

ore 23:15 Matrimonio a Prima Vista Italia

Nove (Sky 149)

ore 20:30 Little Big Italy

ore 21:30 Robin Hood Principe dei ladri

ore 00:50 Clandestino

Serie tv e film in Tv Guida Tv Mercoledì 22 luglio

Le Serie Tv in Chiaro

20 (ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 The Sinner 2×01-02 1a Tv Free

(ch. 20 dtt e TivùSat 151 Sky) ore 21:10 2×01-02 1a Tv Free RaiPremium (ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 L ast Cop 1×10-11-12

(ch. 25 dtt 15 TivùSat) ore 21:20 L 1×10-11-12 Paramount Network (ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Miss Marple 4×02

E’ troppo facile

(ch. 27 dtt e Tivùsat 158 Sky) ore 21:10 Miss Marple 4×02 E’ troppo facile Top Crime (ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 Major Crimes 6×10-11

(ch. 39 dtt e TivùSat 168 Sky) ore 21:10 6×10-11 Giallo (ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 Shetland 3×01

(ch. 38 dtt e Tivùsat 167 Sky ) ore 21 3×01 Italia 2 (ch. 66 dtt 16 TivùSat 175 Sky) ore 21:20 Lupin 3 ritorno alle origini 1×21/24

Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium

Sky Atlantic (ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 Le Bureau – Sotto Copertura 5×03-04 1a TV

(ch. 109 sat e 455 dtt pay) ore 21:15 5×03-04 1a TV Fox (ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 Station 19 3×05-06 1a Tv doppiata

(ch. 112 sat 457 dtt pay) ore 21:00 3×05-06 1a Tv doppiata FoxCrime (ch. 116) ore 21:05 Criminal Minds 14×05-06

(ch. 116) ore 21:05 14×05-06 PremiumCrime (ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 Taken 2×13-14

(ch. 118 sat 460 dtt pay) ore 21:15 2×13-14 Premium Stories (ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 Pretty Little Liars: The Perfectionist 1×08 + Roswell New Mexico 1×04

(ch 122 sat 462 dtt pay) ore 21:15 1×08 + Roswell New Mexico 1×04 Premium Action (ch 125 sat 459 dtt pay) ore 21:15 Mr Robot 4×04

I Film in chiaro

Rai 4 (ch. 21 dtt – 10 TivùSat) ore 21:20 Resident Evil: Extinction

ore 22:40 It Comes at Night

Iris (ch. 22 dtt, 11 Tivùsat 325 Sky) ore 21:10 Alì

Rai Movie (ch. 24 dtt 14 TivùSat) ore 21:10 Big Daddy – Un papà troppo forte

Cielo (ch. 26 dtt 19 Tivùsat 156 Sky) ore 21:10 AMega Shark vs Cocosaurus



La5 (ch.30 dtt 12 Tivùsat 159 Sky) ore 21:10 Tre metri sopra il cielo

Cine 34 (ch. 34 dtt e Tivùsat 327 Sky) ore 21:10 Ma che colpa abbiamo noi

Spike (ch. 49 dtt 26 Tivusat 169 Sky) ore 21:30 The Librarian – Alla ricerca della lampada perduta

I Film pay Sky/Premium

laF (ch. 135) ore 21:10 The wrestler

Cinema Uno (ch. 301) ore 21:15 Ma cosa ci dice il cervello

Cinema Due (ch. 302) ore 21:15 Il dubbio

Cinema Collection Music (ch. 303) ore 21:15 Grease

Cinema Family (ch. 304) ore 21:00 Top Cat e i gatti combinaguai

Cinema Action (ch. 305) ore 21:00 Casino royale

Cinema Suspance (ch. 306) ore 21:00 Scream 2

Cinema Romance (ch. 307) ore 21:00 La dura verità

Cinema Drama (ch. 308) ore 21:00 L’ultima tentazione di Cristo

Cinema Comedy (ch. 309) ore 21:00 American College

Premium Cinema 1 ore 21:15 La Llorona le lacrime del male

Premium Cinema 2 ore 21:15 Oltre il giardino

Premium Cinema 3 ore 21:15 Terapia di coppia per amanti