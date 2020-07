Ostia (RM) – La Polizia di Stato arresta un 32enne responsabile di violenza sessuale aggravata nei confronti di una bimba di 5 anni.

La terribile violenza su una bambina di 5 anni

Il presunto autore di una violenza sessuale nei confronti di una bimba di 5 anni è stato arrestato dalla Polizia Giudiziaria del Commissariato di Ostia, diretto da Eugenio Ferraro, in esecuzione dell’ordinanza emessa dal GIP del Tribunale di Roma, nell’ambito di un’indagine coordinata dal pool specializzato della Procura della Repubblica di Roma.

La vicenda ha avuto origine nel corso di un pomeriggio di fine giugno quando il padre della vittima, a causa di un imprevisto impegno di lavoro, ha affidato per poche ore i due figli di 2 e 5 anni ad un amico di famiglia, vicino di casa. Una volta rientrata a casa, la madre dei minori ha ricevuto immediatamente le confidenze della figlia, la quale ha riferito di essere stata palpeggiata ripetutamente dal vicino di casa. I genitori hanno portato la piccola presso l’ospedale G.B. Grassi dove i sanitari hanno riscontrato sulla bambina sintomi compatibili con la violenza riferita.

Gli accertamenti espletati nell’immediatezza del fatto dal personale del Commissariato hanno confermato come l’amico godesse della piena fiducia dei genitori della vittima.

Ascoltata in audizione protetta, alla presenza degli investigatori e della psicologa, la minore ha confermato quanto precedentemente detto alla mamma, raccontando i dettagli della violenza subita e precisando che l’uomo si era fermato nel momento in cui aveva sentito il rumore della macchina della madre che stava rientrando a casa.

Sulla base degli indizi raccolti, in data odierna il 32enne, residente ad Ostia nella zona dell’Idroscalo, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale aggravata, in quanto commessa in danno di minorenne.

L’uomo, prelevato all’interno di un cantiere nella zona Trionfale, espletate le formalità di rito, è stato associato presso il carcere di Regina Coeli.