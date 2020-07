Roma, Viminale – Carabinieri riscontrano violazioni alle norme anti-Covid in un hotel di Via Torino.

Lavoratori senza mascherina

Al termine di un servizio straordinario di controllo degli esercizi pubblici, in relazione alla corretta applicazione dei protocolli di sicurezza Covid-19, sui luoghi di lavoro e all’impiego di manodopera irregolare, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale con la collaborazione dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Roma, hanno rilevato alcune irregolarità in un hotel di via Torino.

In particolare, all’interno dell’attività ricettiva, i militari hanno riscontrato violazioni in materia di lavoro nonché inosservanza delle misure di informazione di prevenzione del rischio epidemiologico, poiché due dipendenti sono stati sorpresi sprovvisti delle mascherine sanitarie (DPI).

Sono stati anche sequestrati 30 Kg di prodotti alimentari non tracciati e privi di etichettatura, per mancata attuazione delle procedure HACCP. I militari hanno elevato sanzioni per un importo di oltre 13.000 euro, e diffidato la ditta a regolarizzare la posizione di 2 dei 7 lavoratori presenti nel corso del controllo, pena sospensione dell’attività imprenditoriale.