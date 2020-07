Roma, GRA – Code per incidente tra Tuscolana e Laurentina.

La situazione sul GRA

Sull’A90 Grande Raccordo Anulare di Roma, si stanno verificando code per incidente tra Tuscolana e Laurentina, in carreggiata interna.

Lo comunica Astral Infomobilità sul suo profilo Twitter.

Al momento non si conoscono altri dettagli sul sinistro.

Si consiglia di moderare la velocità e di guidare con prudenza.

AGGIORNAMENTI

Code in aumento per incidente tra Prenestina e Laurentina in carreggiata interna.