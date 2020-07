A1 Milano-Napoli, chiusura notturna dello svincolo di Settebagni

Sull’A1 Milano-Napoli Diramazione Roma nord D19, per consentire lavori di manutenzione previsti in orario notturno, a ridotta circolazione di veicoli, per tre notti consecutive sarà chiusa l’entrata dello svincolo di Settebagni, in direzione Roma.

Le giornate in questione saranno quelle di martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 luglio, con il casello che rimarrà sbarrato nella fascia oraria che va dalle ore 22:00 alle ore 5:00 del mattino successivo.

Per gli automobilisti che dovranno usufruire dell’uscita, in alternativa si consiglia di percorrere la SS4 Salaria in direzione Roma e seguire le indicazioni per il G.R.A.