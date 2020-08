Bridgestone presenta la tecnologia Enliten specifica per auto elettriche

Bridgestone si è ormai assestato come uno dei migliori progettisti nonché produttori di pneumatici per auto elettriche, sempre al passo con il rapido sviluppo della mobilità a zero emissioni.

Lo pneumatico per auto elettrica infatti richiede un particolare engineering a causa del diverso comportamento dell’auto (assenza di cambio e “coppia” costante)

Le caratteristiche principali sono un utilizzo intelligente della quantità di materiali per non incidere troppo sul peso del prodotto finito, una resistenza al rotolamento quanto più bassa possibile (fattore questo estremamente importante in termini di consumo energetico e quindi dell’autonomia delle batterie) oltre al mantenimento di elevate performances sia su fondo asciutto che bagnato, in frenata e in curva.

Bridgestone, che in termini di fatturato ha raggiunto la leadership mondiale, ha da poco stretto una collaborazione con Microsoft finalizzata allo sviluppo del dispositivo di monitoraggio “Tyre Damage Monitoring System” .

Il sistema, che utilizza il modulo Microsoft Connected Vehicle, rileva in tempo reale eventuali danni ai pneumatici ed è stato ritenuto di grande interesse da Volkswagen che ha iniziato di conseguenza una nuova collaborazione con Bridgestone.

In particolare per questa sperimentazione Volkswagen ha scelto la nuova ID.3 ingegnerizzata Enliten., l’attesissima berlina di fascia “compact”, capofila di una nuova linea di vetture a zero emissioni della Casa automobilistica tedesca.

Nello specifico la tecnologia Enliten viene applicata sui pneumatici Bridgestone Turanza Eco progettati proprio per la linea di auto ID.

Tecnicamente le gomme provviste del sistema Enliten scorrono meglio arrivando a ridurre la resistenza al rotolamento fino al 30% rispetto alla tradizionale gomma estiva ; ne deriva una riduzione dei consumi di carburante e delle emissioni di CO2 nei veicoli a motore e una maggiore durata della batteria in quelli elettrici ovvero più percorrenza con una singola ricarica.

Sempre confrontati con una gomma estiva, la gomma a tecnologia Enlite pesa mediamente

il 20% meno (circa 2 Kg. meno per ogni pneumatico). Ciò contribuisce ad un ulteriore risparmio energetico e, in virtù di un minore utilizzo di materia prima, a una particolare attenzione nei confronti dell’ Ambiente.

Bridgestone è presente sul mercato con i Turanza Eco tecnologia Enliten specifiche per la linea di vetture elettriche Volkswagen ID nelle tre varianti di diametro 18”, 19” e 20”.

A loro volta i modelli da 19” e 20” sono dotati anche di tecnologia B-Seal, un altro progetto di Bridgestone per assicurare alla gomma una temporanea tenuta d’aria in caso di foratura e consentire all’auto di continuare a viaggiare.

