Nel 2021 arriva la nuova etichettatura degli pneumatici

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea sono diventati operativi anche in Italia i nuovi standard che entreranno in vigore nel maggio del 2021.

Si tratta di una serie di aggiornamenti in materia di etichettatura europea degli pneumatici con nuovi parametri di classificazione in relazione a performances e rendimento energetico.

Saranno quindi obbligatori nuovi standard di omologazione e di etichettatura che andranno ad ampliare le indicazioni già oggi presenti sullo pneumatico:

rumorosità esterna

efficienza relativa al consumo di carburante

frenata su fondo bagnato

Dal maggio 2021, per aiutare il consumatore nella scelta in particolare della gomma invernale, comparirà su questa un pittogramma rappresentato da una montagna stilizzata a tre cime con all’interno un fiocco di neve con accanto l’indicazione della rumorosità.

Il nuovo simbolo renderà l’automobilista ancora più informato riguardo all’aderenza della gomma in condizioni di marcia particolarmente impegnativa durante la stagione fredda.

Le nuove indicazioni sono emerse dai valori minimi riscontrati dai test effettuati in base alle indicazioni del regolamento europeo UNECE n. 117 (neve) e della norma comunitaria ISO 19447 (ghiaccio).

Sempre a maggio 2021 nell’etichettatura arriverà un’altra novità: la classificazione della resistenza al rotolamento e della sicurezza della frenata sul bagnato verterà su 5 lettere (dalla A alla E) invece delle attuali 7, ciò perché dal 2018 la vendita di pneumatici classificati F è vietata.

E’ diffusa la convinzione che una lettera vale l’altra e che è meglio risparmiare subito sul costo delle gomme scegliendo le più economiche al posto delle più efficienti.

In realtà, passando per esempio da una gomma con resistenza al rotolamento “C” ad una con lettera “A” si arrivano a risparmiare circa 110 litri di benzina in 40.000 Km.

La nuova etichettatura di classificazione energetica sarà obbligatoria sugli pneumatici di nuova produzione e su quelli ricostruiti mentre ne saranno esenti mezzi pesanti e industriali.

