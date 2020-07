Bene per il Codacons l’obbligo di mascherina nelle zone della movida, provvedimento al vaglio della Regione Lazio che dovrebbe varare una apposita ordinanza in tal senso. Tuttavia senza predisporre controlli massicci nelle aree dove sono frequenti gli assembramenti, qualsiasi obbligo si rivelerà inutile.

Le parole del Codacons

“A Roma come nel resto d’Italia assistiamo ad intollerabili assembramenti di giovani fuori dai locali e nelle zone della movida, che rischiano di produrre nuovi focolai di coronavirus e far riprendere la curva dei contagi – afferma il presidente Carlo Rienzi –

Laddove non è possibile rispettare il distanziamento sociale la mascherina deve diventare obbligatoria, ma nessuna misura in tal senso potrà essere efficace se la Regione Lazio non assicurerà massicci controlli sul rispetto della disposizione, attraverso una presenza costante delle forze dell’ordine nelle aree a maggiore rischio assembramenti” – conclude Rienzi.