Un principio di incendio si sta consumando in questi istanti sull’autostrada A1, diramazione di Roma Sud. Le fiamme e soprattutto il fumo divampano tra Monte Porzio Catone e San Cesareo.

Sul posto, già pronto il personale per invitare gli automobilisti a prestare la massima attenzione, oltre che per sedare le fiamme quanto prima e far sì che il fumo non invada le corsie autostradali.

Al momento, un po’ di fumo bianco sta limitando leggermente la viabilità. Nella speranza che il principio di incendio non peggiori, preghiamo chi in questo pomeriggio percorrerà il tratto dell’autostrada A1 della diramazione di Roma Sud, tra Monte Porzio Catone e San Cesareo, di fare attenzione. Al momento, non sono segnalate code, ma potrebbero crearsi nel caso l’incendio prendesse maggiore consistenza. Resta sempre informato sulla situazione viabilità consultando spesso questo link.