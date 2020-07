A Cervaro, i militari della locale Stazione nel corso di predisposto servizio per il controllo del territorio teso alla prevenzione di reati predatori, hanno controllato un’autovettura con alla guida un 41enne (già censito per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lesioni personali, minaccia e porto abusivo di armi), accompagnato da un 42enne (già censito per stupefacenti e guida senza patente), entrambi della provincia di Caserta, notata aggirarsi con atteggiamento sospetto in quel territorio.

I fatti

Nel corso degli accertamenti veniva appurato che il veicolo era sprovvisto di copertura assicurativa e già sottoposto a sequestro amministrativo per analoga violazione, mentre il 41enne che era alla guida è risultato sprovvisto di patente di guida in quanto revocata.

Per questi motivi il veicolo è stato sottoposto a sequestro per la successiva confisca, il 41enne (conducente) deferito per guida con patente revocata ed a carico di entrambi avanzata la proposta per l’irrogazione del F.V.O. con divieto di ritorno nel Comune di Cervaro.

Foto di repertorio