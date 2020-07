Ciampino (RM), importante incontro tra amministrazione ed Astral per la realizzazione del sottopasso di Casabianca.

L’incontro tra Amministrazione ed Astral

Questa mattina, presso la sala Giunta del Comune di Ciampino, si è tenuta un’importantissima riunione tecnica tra l’Amministrazione comunale e i vertici di Astral, alla presenza del Sindaco, Daniela Ballico, dell’Assessore ai LL.PP. Francesco Tafuro, del Comandante di Polizia Locale Roberto Antonelli e dell’Amministratore unico di Astral, Ing. Antonio Mallamo coadiuvato dai suoi tecnici.

Al centro della riunione la realizzazione del fondamentale sottopasso di Casabianca, opera pubblica tra le più importanti nel quadro della viabilità del Comune di Ciampino.

“Ci sono ottime possibilità di veder finalmente realizzato il famoso sottopasso di Casabianca – ha dichiarato, a margine dell’incontro, il Sindaco Daniela Ballico – un’opera davvero importante, di cui si discute da decenni e che finalmente potremo veder realizzata“.

“Voglio ringraziare l’Amministratore unico di Astral, Antonio Mallamo per la disponibilità dimostrata, condividendo con noi l’importanza di tempi certi e recependo in assoluta sintonia le fondamentali osservazioni e indicazioni che abbiamo illustrato nella condivisione del progetto, poiché nel tempo, lo stesso, ha subito delle importanti variazioni di cui era necessario tener conto“.

“La speranza è che anche la Regione Lazio, nella figura del Presidente Zingaretti, faccia la sua parte per velocizzare al massimo le tempistiche relative ai pareri che deve produrre in Conferenza dei Servizi e alle approvazioni di sua competenza necessarie alla realizzazione di un’opera che non è importante solamente per il Comune di Ciampino, ma che riveste una centralità strategica per un’ampia parte della viabilità regionale“.

“Adesso prenderanno il via gli adempimenti burocratici, il nostro ambizioso ma possibile obiettivo è quello di dare il via ai lavori già nel marzo del prossimo anno e di consegnare ai cittadini di Ciampino un altro tassello fondamentale nel processo di rinnovamento della Città.”