Roma, Magliana – Non accetta la fine della relazione e cerca di entrare con forza nella casa della ex moglie. Carabinieri arrestano uomo violento.

Violenza reiterata sulla ex moglie

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 34enne romano, con precedenti, per il reato di atti persecutori.

L’uomo, a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE, è stato bloccato dai militari in via Pieve Fosciana, mentre tentava di accedere con violenza nell’abitazione della ex moglie, cittadina ucraina di 35anni.

I successivi accertamenti svolti dai Carabinieri, hanno consentito di appurare che l’uomo già nella notte aveva cercato di introdursi all’interno dell’abitazione della ex coniuge e di altri episodi di violenza pregressi, mai denunciati dalla 35enne.

Per il 34enne si sono aperte le porte del carcere di Regina Coeli, in attesa rito direttissimo.

FOTO DI REPERTORIO