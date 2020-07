Roma – 6 le persone finite in manette nel week end: un rapinatore e 5 ladri d’appartamento arrestati dalla Polizia di Stato.

Rapina e furto aggravato

Ancora 6 persone arrestate dagli agenti della Polizia di Stato nel week end scorso.

Il primo a finire in manette è un algerino di 26 anni che, ieri notte in via dei Pettinari, ha aggredito una ragazza sferrandole un pugno sul volto per asportarle la borsa.

Sulle sue tracce però, i poliziotti del commissariato Viminale che, dopo averlo raggiunto, lo hanno bloccato e arrestato per rapina aggravata.

Altre 5 persone sono finite nella rete della Polizia e, tra questi, anche 2 minorenni.

Intorno alle 20.30 del ieri, in via della Rustica, i malviventi dopo aver forzato la porta finestra di una abitazione con un cacciavite, sono riusciti ad entrare all’interno.

Fuggiti dall’abitazione dopo qualche minuto, grazie alla descrizione e alle indicazioni fornite da parte di alcuni testimoni – che insospettiti avevano contattato la Polizia -, gli agenti del commissariato San Basilio, Torpignattara e Porta Maggiore intervenuti immediatamente sul posto, sono riusciti a rintracciarli in via della Rustica direzione via Collatina mentre, a bordo di un veicolo si erano dati alla fuga.

Durante la perquisizione dei 5 soggetti, i poliziotti hanno rinvenuto un anello di valore appena rubato, che, uno dei fermati, sfoggiava già sull’anulare.

Per i tre maggiorenni di 21, 22 e 27 anni si sono aperte le porte del carcere, mentre i due minorenni di 17 e 16 anni, sono stati accompagnati presso un Centro di Prima Accoglienza. Tutti dovranno rispondere di furto aggravato in concorso.

FOTO DI REPERTORIO