Roma, Tiburtina – 92enne incastrato nei pressi del deviatoio degli scambi tra i binari. Messo in sicurezza dalla Polizia di Stato.

Sbaglia fermata e rimane disorientato

Gli Agenti della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, durante il servizio presso lo scalo di Roma Tiburtina, durante il consueto servizio di vigilanza, sono stati attirati dalla richiesta di aiuto provenire da una voce molto flebile.

E così, poco distante, hanno individuato un anziano signore incastrato in una buca dove è installato il deviatoio degli scambi tra i binari.

Aiutato ad uscire, è stato messo in sicurezza e, accompagnato in ufficio dai poliziotti è stato accudito.

Il 92enne ha raccontato di essere giunto a Roma con un treno Freccia Argento proveniente da Rovereto e diretto a Roma Termini dove lo attendeva il figlio ma, per sbaglio, è sceso alla stazione di Roma Tiburtina.

Disorientato, e senza rendersene conto, ha attraversato i binari e, inciampando, è finito nell’intercapedine di cemento ove è installato lo scambio del binario.

Non riuscendo più ad uscire, ha tentato di richiamare l’attenzione di qualcuno per diverso tempo e la fortuna ha voluto che proprio in quel momento sopraggiungessero gli agenti che lo hanno soccorso.

Nel frattempo è giunto sul posto anche il figlio dell’anziano signore che, dopo aver ringraziato i poliziotti, ha potuto riabbracciare il padre e tornare a casa insieme a lui.

FOTO DI REPERTORIO