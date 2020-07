Roma – Richiede un finanziamento per l’acquisto di elettrodomestici presentando documenti falsi. Scoperto e arrestato dai Carabinieri l’autore di un altro tentativo di truffa commesso pochi giorni fa nel centro commerciale “Euroma2”.

Finanziamento per acquisti con documenti falsi

Una carta di Identità con altre generalità e la sua fotografia, un codice fiscale e una busta paga contraffatte erano le “armi” che un 30enne di Napoli, disoccupato e con precedenti, ha tentato di utilizzare per mettere a segno due tentativi di truffa in altrettanti esercizi commerciali.

Il primo “esperimento” nel punto vendita di una nota catena di elettronica ed elettrodomestici del centro commerciale “Euroma2”: voleva attivare un finanziamento per l’acquisto di alcuni elettrodomestici, ma quando ha presentato i documenti, falsi, necessari si è visto scoperto dall’addetto alla vendita ed è riuscito a fuggire prima dell’arrivo dei Carabinieri.

Ieri, altro negozio di elettronica di viale Guglielmo Marconi, ma stesso “modus operandi”: il giovane è entrato, si è mostrato interessato all’acquisto di elettrodomestici per un valore complessivo di oltre 1.000 euro e si è presentato al desk per presentare i documenti per l’attivazione del finanziamento. Anche in questo caso, però, il dipendente si è accorto che quei documenti non erano regolari, ma senza dare nell’occhio, è riuscito a contattare il “112”. I Carabinieri della Stazione Roma San Paolo sono arrivati nel punto vendita in pochi istanti e hanno arrestato il malfattore.

I documenti falsi sono stati sequestrati, mentre il 30enne, accusato di truffa e possesso di documenti di identificazione falsi, è stato trattenuto in caserma in attesa del rito direttissimo.

FOTO DI REPERTORIO