Incendio sulla A91 Roma-Aeroporto Fiumicino: strada chiusa

L’autostrada A91 “Roma – Aeroporto di Fiumicino” è provvisoriamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 3,700 nei pressi di Via della Magliana, in via precauzionale a causa di un incendio che si è sviluppato nelle aree adiacenti l’autostrada.

Soccorsi sul posto

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per ripristinare la circolazione appena le condizioni di sicurezza per la circolazione lo consentiranno.

Foto di repertorio.