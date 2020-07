Eur, incendio di sterpaglie: Vigili del Fuoco a lavoro anche in zona Magliana

In data 19 luglio il personale operativo dei vigili del fuoco è impegnato su diverse zone di Roma e provincia per incendi sterpi.

Ecco cosa è successo

Tra i più rilevanti incendi c’è quello partito dal campo nomadi in via L. Candoni dove sono al lavoro le squadre vf dell’Eur(11A) supportate da due autobotti vf (Ab9 e Ab11), I D.o.s ed l’elicottero Drago 53,lo stesso si è poi propapagato anche verso via della Magliana dove sono presenti la squadra VF di Tuscolano 1(3A) e Ab13.

Non ci sono persone coinvolte, diversi però i disagi legati dal fumo sviluppato dalla combustione degli sterpi. Presenti anche il 118 e le Forze dell’ordine per ciò che concerne le loro competenze.