Tamponi allo staff e sanificazione di tutto il locale. Si tratta della nota catena di fast food Old Wild West di Dragona che, dopo la scoperta della positività da coronavirus di un dipendente, ha deciso di chiudere il locale.

Ecco il post Facebook dell’Old Wild West di Dragona

Per tutelare i nostri clienti e il nostro personale addetto abbiamo spontaneamente deciso la chiusura preventiva e temporanea dell’esercizio per 3/4 giorni di via di dragone 113, al fine di permettere l’attuazione di tutte le misure preventive quali:

Tamponi a tutto lo staff e sanificazione straordinaria di tutto il locale con ditta certificata, avendoci comunicato che un nostro addetto, attualmente in cassa integrazione nella propria abitazione è stato trovato positivo al covid 19.