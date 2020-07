Messa domenicale trasmessa su Rai 1 in onda dalla cattedrale di Velletri. Domenica prossima l’appuntamento si ripete, questa volta ad Anagni.

Messe in Tv. La celebrazione da Velletri passa ad Anagni

Una messa in totale sicurezza e nel rispetto delle regole del protocollo in materia di Covid-19. Nella mattinata di oggi, l’emittente nazionale di Rai 1, ha trasmesso la messa domenicale delle ore 10 e 55 in diretta dalla cattedrale di Velletri.

La funzione, officiata dal Vescovo Vincenzo Apicella, ha visto la partecipazione virtuale di molti fedeli. Una messa itinerante che è partita la settimana scorsa da Civitavecchia, è passato oggi a Velletri e che vedrà Anagni come protagonista domenica prossima.

L’appuntamento, come sempre, è fissato alle ore 10 e 55 su Rai 1, in diretta dalla Cattedrale della Città dei Papi.