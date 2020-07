i militari dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, hanno deferito in stato di libertà per “lesioni personali”, un 44enne (già censito per reati contro la persona ed il patrimonio); un 35enne (già censito per reati contro il patrimonio, la persona ed in materia di stupefacenti) ed un 18enne, tutti del luogo.

I fatti

I predetti, appartenenti allo stesso nucleo familiare, a seguito di discussione avvenuta per futili motivi riconducibili verosimilmente a questioni economiche, colpivano con calci e pugni un 58enne (imprenditore ed ex datore di lavoro del 35enne) e suo figlio 26enne, entrambi del luogo.

I malcapitati soccorsi dal personale del 118 sono stati trasportati presso il locale nosocomio e dopo le cure del caso sono stati dimessi rispettivamente con gg.15 e 30 s.c. di prognosi.

