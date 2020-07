Lazio, Coronavirus: 20 casi registrati il 18 luglio 2020

“Oggi registriamo un dato di 20 casi. Di questi 13 sono casi di importazione: 11 casi sono di nazionalità del Bangladesh, un caso di rientro dall’Iraq e uno dall’India. È quanto commenta l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nel consueto comunicato stampa giornaliero.

Nella Asl Roma 1 si registrano tre nuovi casi tutti isolati a domicilio e non correlati tra loro e tra questi il caso di una donna individuata al test sierologico.

Nella Asl Roma 2 degli otto nuovi casi nelle ultime 24h cinque sono persone di nazionalità del Bangladesh e riferite all’esito dei tamponi sulla Comunità del Bangladesh richiamati al drive-in. Un caso di un uomo segnalato dal medico di medicina generale e un caso di una donna individuata al test sierologico.

Nella Asl Roma 3 sono sette i nuovi casi nelle ultime 24h e di questi sei sono persone di nazionalità del Bangladesh e sono conviventi con il caso positivo dello stabilimento balneare di Ostia. Un caso riguarda una donna di rientro dall’Iraq con scalo a Istanbul. Sono state attivate le procedure del contact tracing internazionale. E’ stata disposta, a seguito di una indagine epidemiologica, la chiusura di una attività di ristorazione a Dragona. Sarà attivo anche nella giornata di domani il drive-in di Casal Bernocchi .

Nella Asl Roma 4 un solo caso nelle ultime 24h e riguarda una donna di 57 anni in accesso al pronto soccorso di Civitavecchia.