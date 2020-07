Concorso Corpo Forestale dei Carabinieri: cosa c’è da sapere

Come viene riportato dal noto portale sul lavoro, Circuito Lavoro, è stato pubblicato il bando per l’assunzione di 11 persone presso il Corpo Forestale dei Carabinieri.

Ecco cosa c’è da sapere

I posti scoperti nel ruolo di tenenti sono 11. Il bando è dedicato solo a laureati. I posti saranno così suddivisi:

9 unità di personale per i cittadini in possesso dei requisiti richiesti alla data di scadenza del termine della domanda

2 unità di personale per i militari dell’Arma dei Carabinieri appartenenti al ruolo di Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati, Carabinieri, Periti, Revisori, Collaboratori e Operatori, che abbiano riportato, nell’ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a “eccellente” e che siano in possesso dei requisiti necessari sotto indicati, entro la data di scadenza della domanda.

I requisiti

non debbono aver superato il 40° anno di età, se appartenenti all’Arma dei Carabinieri ai ruoli Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Carabinieri. Inoltre, se Ufficiali in Ferma Prefissata che abbiano completato un anno di servizio e se Ufficiali Inferiori delle forze di completamento non devono aver superato il 34° anno di età

non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni

assenza di condanne per delitti non colposi

non devono aver subito misure di prevenzione

non siano stati dichiarati inidonei all’avanzamento o non vi abbiano rinunciato negli ultimi 5 anni di servizio

Come fare per candidarsi

Come si apprende sullo stesso sito dell’Arma, la domanda deve essere inviata esclusivamente in via telematica, direttamente dal sito ufficiale nella pagina dedicata al concorso. La data di scadenza è fissata per il 20 luglio.