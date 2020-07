Bruttissimo incidente sulla Pontina. Traffico paralizzato tra Pomezia e via dei Rutuli, in direzione Latina. In corso l’intervento dell’eliambulanza.

Incidente shock sulla Pontina

Nella giornata di oggi, venerdì 17 luglio 2020, sulla via Pontina si è verificato un brutto incidente. Secondo quanto riportato dal portale di informazione sulla viabilità Astral, il sinistro è avvenuto all’altezza del km 36+000 ed è stato reso necessario l’intervento dell’eliambulanza.

Il traffico, al momento, risulta essere completamente paralizzato tra Pomezia e via dei Rutuli, in direzione Latina. Sul posto, oltre che il personale del 118, anche le Forze dell’Ordine per cercare di ripristinare la situazione nel minor tempo possibile.

Aggiornamento

L’incidente, per cause ancora da accertare, ha coinvolto cinque autovetture ed un mezzo pesante.

Nell’impatto i conducenti dei veicoli sono rimasti feriti .

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, le squadre Anas e la polizia stradale per i rilievi e per il ripristino delle condizioni di sicurezza della viabilità.