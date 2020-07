Momenti di traffico intenso se non quasi bloccato fino alla diramazione di Roma Sud. La viabilità risulta essere congestionata a causa di un incidente avvenuto tra Pontina e Appia, in carreggiata esterna. A rimanere coinvolti sono stati un veicolo e un mezzo pesante.

GRA, incidente tra Pontina e Appia

Al momento, si circola soltanto sulla corsia di sorpasso e su quella centrale. Il tutto, in attesa che il personale rimuova il sinistro avvenuto sul GRA di Roma. Registrate code per traffico intenso.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, che emergerà presumibilmente dopo i rilievi delle autorità. Si lavora per ripristinare la viabilità. Ancora non si hanno notizie in merito a eventuali feriti. Potrebbero seguire aggiornamenti in merito.

FOTO DI REPERTORIO