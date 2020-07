«Ai vigili del fuoco giovani la politica ha regalato con il decreto legge Semplificazione non i famigerati 165 milioni previsti nella Legge di Bilancio 2019, ma un futuro di pochi spiccioli: 13€ lordi al mese, una vita lontano da casa grazie al blocco di 5 anni sulle prime assegnazioni e la concretezza di una pensione che non arriverà mai – dichiara Pierpaolo Leonardi, dell’esecutivo confederale USB – questa manovra getta nel baratro della povertà chi in questo Paese rappresenta la spina dorsale del soccorso pubblico. Niente previdenza, nessun aumento che valorizzi il lavoro ma soltanto cifre che offendono».

USB in piazza

Sono questi i motivi per i quali il 22 alle ore 09.00 l’Unione Sindacale di Base sarà in Piazza Montecitorio a protestare perché i vigili del fuoco possano avere quello che gli spetta.