Roma, Via Gioberti – Polizia di Stato arresta 2 cittadini stranieri per furto.

Scippo del portafogli nei pressi di Termini

Due cittadini di origine romene di 25 e 34 anni sono stati arrestati per furto nei pressi della Stazione di Roma Termini dagli agenti della Polizia di Stato – Compartimento Polizia Ferroviaria per il Lazio, per aver rubato un portafogli ad un uomo mentre percorreva via Gioberti.

Gli agenti, durante un servizio finalizzato alla prevenzione dei reati predatori, hanno notato i due cittadini stranieri avvicinarsi ad un uomo, distrarlo con una scusa e sfilargli repentinamente il portafogli dalle tasche dei pantaloni per poi darsi alla fuga.

I poliziotti, che hanno assistito alla scena, dopo un breve inseguimento, sono riusciti a bloccare i due e a recuperare il portafogli, subito restituito al legittimo proprietario.