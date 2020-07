Tuscolano, fuga di gas in un palazzo: evacuato lo stabile

Nel pomeriggio odierno, mercoledì 15 luglio, a Roma presso il quartiere Tuscolano, in via Giulio Agricola nr. 136, diverse squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo per la segnalazione di una fuga di gas.

Dopo un’accurata valutazione da parte della squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 2 (12A) e del personale dei Vigili del Fuoco del CRRC, si è deciso di fare evacuare un palazzo di sette piani, risultato completamente saturo di gas metano al piano meno uno, sotto il livello della strada.

In ausilio è giunta in soccorso anche la squadra dei Vigili del Fuoco di Tuscolano 1 (3A), il funzionario di guardia (1B), l’Italgas, Acea Reti, il personale del 118, Carabinieri e la Polizia di Roma Capitale.

AGGIORNAMENTO

Sul posto sono rimaste 2 squadre dei vigili del fuoco (Crrc e AB12) in assistenza alla ditta manutentrice delle condutture del gas. La stessa è al lavoro per intercettare la perdita.

Per ovvi motivi di sicurezza si è preferito staccare l’energia elettrica nella zona coinvolta dalla fuga di gas (tramite il personale di Acea reti) fino ad avvenuta riparazione. Stesso discorso per la palazzina evacuata: verranno fatte rientrare i condomini presso le loro abitazioni una volta riparata la conduttura.