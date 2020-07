Addetti rassegna web e social cercasi a Roma Balduina: come candidarsi

Le persone ricercate devono possedere una laurea in scienze umanistiche, avere dimestichezza nell’uso del Pc, buona cultura generale, età fino a 30 anni non compiuti. Il contratto previsto è quello di apprendistato della durata di 3 anni e la sede di lavoro è Roma Balduina. Rispondete all’offerta collegandovi al Portale www.jobsoul.it

La Data Web, azienda del gruppo Data Stampa, con sede in Roma Balduina, operante nel settore del monitoraggio e analisi della reputazione sul web e sui social per Aziende private ed Enti Pubblici, cerca giovani collaboratori, da assumere con contratto di apprendistato. Si richiede: – Buona cultura generale – Propensione al lavoro in team – Flessibilità e disponibilità – Buon uso del PC

Professione : Addetto alla rassegna stampa

Figura professionale : Addetti a funzioni di segreteria

Sede di lavoro: ROMA

Posizioni disponibili: 1 (Candidature attuali: 30 )

Tipo rapporto lavorativo: APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Modalita lavorativa: FULL-TIME

Retribuzione mensile: DA 500 A 1000 Euro

Durata contratto: 36 Mesi

Importanza precedenti esperienze: Basso

Facolta: COMUNICAZIONE; FILOSOFIA; LETTERE E FILOSOFIA; LETTERE; LINGUE; SCIENZE POLITICHE; SCIENZE SOCIALI; SCIENZE UMANISTICHE; SOCIOLOGIA;

Status richiesto: Laureato

Data di pubblicazione: 15/07/2020

Data scadenza: 14/08/2020

Fonte: JobSoul