Concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di venti allievi al 71° corso di diploma di durata quinquennale, equiparato alla laurea magistrale a ciclo unico, in conservazione e restauro dei beni culturali (LMR/02), abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali» della Scuola di alta formazione e studio dell’Istituto centrale per il restauro, per le sedi di Roma (dieci posti) e di Matera (dieci posti) – anno accademico 2020/2021.

IL DIRETTORE

DELL’ISTITUTO CENTRALE

PER IL RESTAURO

Vista la legge 22 luglio 1939, n. 1240, concernente

l’istituzione dell’Istituto centrale per il restauro;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e successive

modifiche e integrazioni, concernente l’istituzione del Ministero per

i beni e le attivita’ culturali ed, in particolare l’art. 9,

concernente la regolamentazione della Scuola di alta formazione e

studio presso l’Istituto centrale per il restauro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre

2000, n. 445: «Disposizioni legislative in materia di documentazione

amministrativa. (Testo A)»;

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni

ed integrazioni, ed in particolare gli articoli 29, commi 7, 8 e 9, e

182, come novellati dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 156 e

dal decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 62 e dalla legge 14 gennaio

2013, n. 7, (di seguito: «Codice»);

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 2008, concernente

provvedimenti relativi agli Istituti centrali e gli Istituti dotati

di autonomia speciale;

Visti i regolamenti attuativi dell’art. 29, commi 7, 8 e 9, del

Codice, emanati con decreti ministeriali 26 maggio 2009, n. 86 –

concernente la definizione degli ambiti di competenza dei

restauratori di beni culturali – e n. 87, concernente la definizione

dei criteri di insegnamento del restauro di beni culturali;

Visto il decreto interministeriale del 2 marzo 2011 «Definizione

della classe di laurea magistrale a ciclo unico in Conservazione e

restauro dei beni culturali – LMR/02»;

Visto il decreto direttoriale «Regolamento SAF dell’ICR n. prot.

3682/31.11.01 del 30 maggio 2011 e successive modificazioni ed

integrazioni.

Visto il parere di conformita’ del 21 luglio 2011, prot.

4899/04.04.13 espresso dalla Commissione interministeriale MIBAC-MIUR

per l’accreditamento e la vigilanza dei corsi di restauro;

Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita’

culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’istruzione,

dell’universita’ e della ricerca del 25 agosto 2014 con il quale e’

stato istituito e attivato presso l’ICR il Corso di diploma di durata

quinquennale in restauro, equiparato alla Laurea magistrale a ciclo

unico in Conservazione e restauro dei beni culturali – LMR/02 ed

abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali»;

Visto l’atto di convenzione tra il Ministero per i beni e le

attivita’ culturali, l’Istituto centrale per il restauro, la Regione

Basilicata, il comune e la Provincia di Matera e la Fondazione Zetema

di Matera sottoscritta il 19 novembre 2010 e registrata al n. 12049

di repertorio della Regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1

Posti a concorso – Contenuti formativi – Titolo di studio – Oneri di

frequenza.

1. E’ indetto un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione

di venti allievi al 71° corso della Scuola di alta formazione e

studio (di seguito denominata SAF) dell’Istituto centrale per il

Restauro (di seguito denominato ICR) – con inizio nell’anno

accademico 2020/2021 – per i seguenti «Percorsi formativi

professionalizzanti» (vedi decreto ministeriale n. 87/2009 allegato

A);

2. «PFP 1 – Materiali lapidei e derivati; superfici decorate

dell’architettura»: dieci posti presso la sede di Matera;

3. «PFP 2 – Manufatti dipinti su supporto ligneo e tessile;

manufatti scolpiti in legno; arredi e strutture lignee; manufatti e

materiali sintetici lavorati, assemblati e/o dipinti»: cinque posti

presso la sede di Roma.

4. «PFP 4 – Materiali e manufatti ceramici, vitrei, organici;

materiali e manufatti in metallo e leghe»: cinque posti presso la

sede di Roma.

5. Il corso, quinquennale a ciclo unico, articolato in trecento

crediti formativi, corrispondenti ai crediti formativi previsti dal

vigente regolamento universitario, si svolge in conformita’ a quanto

definito dal decreto ministeriale n. 87/2009 e dal decreto

interministeriale del 25 agosto 2014 e conferisce, in esito al

superamento dell’esame finale, un diploma equiparato alla Laurea

magistrale in conservazione e restauro dei beni culturali – LMR/02 ed

abilitante alla professione di «Restauratore di beni culturali».

6. Per ogni anno di corso gli studenti saranno tenuti al

pagamento:

di una quota contributiva procapite;

di una quota aggiuntiva specifica variabile in base all’anno di

corso;

della tassa regionale per il diritto allo studio.

Gli importi e le modalita’ di pagamento sono indicati nel sito

web dell’ICR (http://www.icr.beniculturali.it/).

