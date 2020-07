Roma, “Il Cinema in Piazza”: presentazione del programma completo da venerdì 3 luglio a domenica 30 agosto 2020 .

Piazza San Cosimato, Trastevere (3Lug – 30Ago) | Parco della Cervelletta, Tor Sapienza (9Lug – 23Ago) | Porto Turistico di Roma, Ostia (18Lug – 23Ago).

LE RASSEGNE

SAN COSIMATO:

Paolo Virzì – Werner Herzog – Billy Wilder

Classici Disney e Film d’Animazione

CERVELLETTA:

Yorgos Lanthimos – Xavier Dolan – Jim Jarmusch – Makoto Shinkai

OSTIA:

Checco Zalone – Agnès Varda – Aldo, Giovanni e Giacomo

Classici Disney e Film d’Animazione

OSPITI INTERNAZIONALI:

Paweł Pawlikowski (Premio Oscar), Tony Kaye regista di “American History X”,

Audrey Tautou e Mathieu Kassovitz protagonisti di “Il Favoloso Mondo di Amélie”

e i registi tedeschi Jan-Ole Gerster e Dennis Gansel

“Siamo emozionati e felici di poter finalmente presentare il programma completo dell’edizione 2020 dell’iniziativa “Il Cinema in Piazza” sostenuta da Mibact, Miur, Regione Lazio e dal Main Sponsor BNL Gruppo BNP Paribas – dichiara il Presidente del Piccolo America, Valerio Carocci – Centoquattro proiezioni a ingresso gratuito, tutte autorizzate, sono da oggi in calendario sul nostro sito www.ilcinemainpiazza.it. Dai capolavori di Werner Herzog e Billy Wilder a Piazza San Cosimato, dove è già iniziata la retrospettiva di Paolo Virzì in collaborazione con la Cineteca Nazionale, ai titoli in programma alla Cervelletta, dove illumineranno il grande schermo di tredici metri le opere di Yorgos Lanthimos, Xavier Dolan, Jim Jarmusch e Makoto Shinkai, quest’ultima rassegna organizzata in collaborazione con l’Istituto Giapponese di Cultura a Roma e Dynit distribuzione. Sul litorale romano invece, sotto le stelle del Porto Turistico di Ostia, grazie al sostegno di Rosalie Varda saranno proiettate le celebri pellicole di Agnès Varda, nonché la filmografia cult di Aldo, Giovanni e Giacomo. Grazie alla collaborazione con la TaoDue Film di Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt, il pubblico potrà godere di una retrospettiva completa delle opere di Checco Zalone, compreso “Tolo Tolo”, che sarà proiettato il 23 agosto nell’ambito dell’attività promozionale per il lancio del film in piattaforma e quindi a conclusione della sua stagione commerciale in sala”.

“Il completamento del programma è stato reso possibile grazie alle denunce pubbliche e all’Antitrust effettuate dal Piccolo America e le altre realtà che dalla Calabria alla Lombardia animano le notti estive del nostro Paese. Proprio a seguito infatti dell’articolo pubblicato sul The New York Times e in particolare della disposizione delle misure cautelari da parte dell’Authority abbiamo ricevuto le autorizzazioni per alcuni titoli bloccati da settimane, come “American History X” della Warner Bros., che sarà introdotto dal regista Tony Kaye. Allo stesso modo la proiezione de “L’onda”, della casa di distribuzione BIM, si svolgerà con il regista Dennis Gansel, che da Amburgo raggiungerà la Cervelletta. Quello di oggi è infatti un grande risultato culturale, che fa ben sperare sulla possibilità di lavorare in futuro in una perfetta sinergia con tutte le componenti dell’industria cinematografica. A breve diventeremo esercenti – continua Carocci – il Cinema Troisi è un cantiere stupendo dove le energie positive stanno dando vita a un luogo in cui tutta la città e chi la attraversa potrà finalmente essere protagonista e non semplice fruitore: una sala libera, la cui programmazione sarà determinata dalle scelte artistiche del Piccolo America e del suo pubblico, per il quale non vediamo l’ora di “staccare” i primi biglietti”, continua Carocci.

“Si ringraziano inoltre l’Ambasciata della Repubblica Federale di Germania, nonché il gli sponsor dell’iniziativa Poste Italiane, Acea, Asilo Savoia e Camera di Commercio di Roma, unitamente al Charity Partner Medici Senza Frontiere. Ci vediamo in piazza, sotto i grandi schermi, con i proiettori accesi, per godere tutti assieme collettivamente della magia del cinema, che crea comunità. Roma d’estate non sarà mai stata così bella”, conclude il Presidente del Piccolo America.

Ottomiladuecento metri quadri di superficie dedicata ad attività culturali dove avranno luogo Centoquattro serate a ingresso gratuito in sessanta giorni, di cui ventinove alla presenza di ospiti, tra cui anche sei incontri con ospiti internazionali. Tremila posti a sedere nelle tre piazze coinvolte, in cui saranno impiegati quaranta ragazzi, quaranta collaboratori tra service e consulenti e venti ragazzi volontari. Sono questi i numeri della sesta edizione de “Il Cinema in Piazza”, che nell’arco della stagione vedrà l’arrivo da Varsavia, Los Angeles, Parigi, Amburgo e Berlino di ospiti come il Premio Oscar Pawel Pawlikowski che presenterà “Cold War”, Tony Kaye regista di “American History X”, l’attrice Audrey Tautou con il regista e attore Mathieu Kassovitz per “Il Favoloso Mondo di Amélie” e “L’ordre et la morale”, titolo mai distribuito nelle sale italiane, a cui seguono i registi tedeschi Jan-Ole Gerster che ha di recente presentato “M” di Fritz Lang e Dennis Gansel che invece introdurrà “L’onda”. Insieme a personalità italiane come Claudio Amendola, Francesca Archibugi, Gianluca Arcopinto, Lello Arena, Claudio Bigagli, Francesco Bruni, Andrea Carpenzano, Arnaldo Catinari, Daniele Cini, Paola Cortellesi, Leonardo D’agostini, Lorenzo De Massimo, Diodato, Sabrina Ferilli, Agostino Ferrente, Fabrizio Fichera, Massimo Ghini, Matilde Gioli, Chiara Martegiani, Angela Massafra, Valerio Mastandrea, Valerio Mieli, Riccardo Milani, Giuliano Montaldo, Susanna Nicchiarelli, Riccardo Noury, Roy Paci, Rocco Papaleo, Francesco Piccolo, Leandro Piccioni, Michele Placido, Isabella Ragonese, Paola Randi, Desideria Rayner, Michele Riondino, Marco Risi, Andrea Sartoretti, Giorgio Testi, Alessandro Tiberi, Luca Vendruscolo, Carlo Verdone, Giovanni Veronesi, Carlo Virzì, Paolo Virzì, Francesco Zippel, Matteo Zuppi Vescovo di Bologna.

“Il Cinema in Piazza”, iniziativa organizzata dal Piccolo America con il sostegno di Mibact, Miur e Regione Lazio e di BNL gruppo BNP Paribas, main sponsor storico dell’evento, reso possibile anche grazie al contributo di Poste Italiane, Acea, Asilo Savoia e Camera di Commercio di Roma, ha riaperto per prima le porte d’Italia ad ospiti internazionali e a decine di registi, attori e maestranze della settima arte italiana.

L’edizione 2020 de “Il Cinema in Piazza” si presenta diversa dalle altre: la sicurezza di pubblico, ospiti e personale è una priorità assoluta per il Piccolo America, pertanto nell’organizzare la manifestazione l’associazione ha seguito attentamente i protocolli stabiliti adempiendo a tutte le misure anti-Covid 19. L’ingresso sarà dunque consentito solo su prenotazione obbligatoria, tramite registrazione su www.prenotaunposto.it/ilcinemainpiazza, su cui sarà possibile prenotare la propria “piazzola” e partecipare alle serate con cuscini, teli e sedute portati da casa. Per approfondire il tema delle prenotazioni e delle misure anti-coronavirus, è disponibile un apposito articolo di domande e risposte.

IL PROGRAMMA

IL PROGRAMMA, in ordine di data

Dal 3 luglio al 30 agosto, alle ore 21.15, nelle arene di San Cosimato, Casale della Cervelletta e Porto Turistico di Ostia.

Dopo una partenza caratterizzata dall’incertezza causata delle mancate autorizzazioni da parte dei distributori, a seguito delle misure cautelari d’urgenza disposte dall’Antitrust, “Il Cinema in Piazza” presenta finalmente il programma 2020 completo:

Mercoledì 15 luglio a San Cosimato proiezione di “Viale del Tramonto” (Sunset Boulevard), di Billy Wilder (1950, 115 min), mentre a Cervelletta c’è “Kinetta” (2005, 95 min), di Yorgos Lanthimos.

Giovedì 16 luglio a Trastevere “Baci e Abbracci” (1998, 105 min.), di Paolo Virzì, in contemporanea con Tor Sapienza dove saranno accolti Daniele Cini e Angela Massafra per il film “La Febbre di Gennaro”, di D.Cini e Claudia Pampinella, nella serata in collaborazione con Medici Senza Frontiere – modera Daniele Piervincenzi.

Venerdì 17 luglio in Piazza San Cosimato sarà proiettato il Miglior Documentario ai David di Donatello dal titolo “Selfie” (2019, 78 min), presentato dall’autore e regista Agostino Ferrente, insieme a Ascanio Celestini e Riccardo Noury, per una serata in collaborazione con Amnesty International Italia. A Tor Sapienza proiezione di “Les Amours Imaginaires”, di Xavier Dolan (20109, 101 min).

Sabato 18 luglio sul litorale romano inaugurazione dell’arena al Porto Turistico di Roma a Ostia con il regista Marco Risi, insieme a Claudio Amendola, Aurelio Grimaldi, Sandro Petraglia, Mauro Marchetti e Massimo Spano con le proiezioni di “Mery per Sempre” (1989, 102 min) e “Ragazzi Fuori” (1990, 110 min). In contemporanea a Trastevere scorreranno le immagini de “La Spada nella Roccia”, di Walt Disney (1963, 79 min) e “Stranger than Paradise”, di Jim Jarmusch (1984, 89 min) alla Cervelletta.

Domenica 19 luglio quarto appuntamento con la rassegna dedicata a Paolo Virzì, con “My name is Tanino” (2002, 105 min), mentre alla Cervelletta, in collaborazione con Istituto Giapponese di Cultura a Roma, saranno proiettati “5cm al secondo” (2007, 63 min.) e “Il Giardino delle Parole” (2013, 46 min.), entrambi di Makoto Shinkai. Ad Ostia spazio alle risate con il successo di Checco Zalone e il film “Cado dalle Nubi” (2009, 95 min.), di Gennaro Nunziante, serata in collaborazione con TaoDue Film di Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt.

Mercoledì 22 luglio il regista Riccardo Milani, Paola Cortellesi, Michele Placido, Leandro Piccioni e Arnaldo Catinari arrivano a Trastevere per “Il Posto dell’Anima” (2003, 102 min), mentre alla Cervelletta sarà proiettato “Alps” (2011, 93 min) di Y.Lanthimos e ad Ostia ci sarò “Cléo dalle 5 alle 7” (1962, 90 min), di A.Varda.

Giovedì 23 luglio a Cervelletta sono attesi i protagonisti di “Liberi e Pensanti. Uno Maggio Taranto” dei registi Fabrizio Fichera, Giorgio Testi e Francesco Zippel, con la presenza di Diodato, Roy Paci e Michele Riondino e altri membri del cast a sorpresa in occasione della prima proiezione della versione integrale del documentario. A Trastevere proiezione de “L’Enigma di Kaspar Hauser” (1964, 106 min) di W.Herzog, mentre sul litorale romano c’è “Tre uomini e una gamba” (1997, 98 min), diretto da Aldo Giovanni e Giacomo e Massimo Venier.

Venerdì 24 luglio a San Cosimato omaggio a Massimo Troisi con la presentazione del film “Scusate il ritardo” (1982, 112 min), introdotto da Lello Arena, mentre a Cervelletta sarà proiettato “Laurence Anyways” (2012, 159 min). Ad Ostia invece “Ponyo sulla scogliera” (2008, 100 min), di Hayao Miyazaki.

Sabato 25 luglio Cervelletta dà il benvenuto al secondo ospite internazionale, Dennis Gansel da Amburgo, che presenterà il suo “L’Onda” (2008, 102 min), Die Welle, in una serata nuovamente in collaborazione con Ambasciata della Repubblica Federale di Germania a Roma. A Trastevere sarà proiettato “Il mio vicino Totoro” (1988, 86 min) di Hayao Miyazaki mentre a Ostia sarà proiettato “Un americano a Roma” (1954, 89 min), di Steno, omaggio ad Alberto Sordi.

Domenica 26 luglio Ostia vedrà l’arrivo di Valerio Mieli e Isabella Ragonese per “Dieci Inverni” (2009, 99 min), di V. Mieli. Nella stessa serata a Piazza San Cosimato si proietta “N – Io e Napolene” (2006, 110 min), di P.Virzì, in contemporanea all’arena di Tor Sapienza in cui ci sarà “I bambini che inseguono le stelle” (2011, 116 min), di Makoto Shinkai, sempre in collaborazione con Istituto Giapponese di Cultura a Roma.

Mercoledì 29 luglio il regista Valerio Mieli sarà anche presente a Trastevere, insieme alla protagonista Linda Caridi e la montatrice Desideria Rayner per il film “Ricordi?” (2018, 106 min), di V. Mieli. Nella stessa sera a Cervelletta ci sarà “The Lobster” (2015, 118 min), di Y.Lanthimos, in contemporanea alla proiezione di Ostia, di “La pointe courte” (1955, 89 min), di A.Varda.

Giovedì 30 luglio a Tor Sapienza appuntamento dedicato all’autore Mattia Torre, con l’arrivo di Luca Vendruscolo, Andrea Sartoretti, Alessandro Tiberi e Massimo De Lorenzo che introdurranno il film “Piovono Mucche” (2002, 90 min), di L.Vendruscolo scritto con il compianto Mattia Torre. A Trastevere è la volta di “Nosferatu” (1979, 107 min), di W.Herzog, mentre al Porto Turistico sarà proiettato “Così è la vita” (1998, 108 min), di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier.

Nell’ultimo appuntamento del mese, venerdì 31 luglio a Trastevere, da un’idea del Piccolo America e Francesco Bruni, è nata una serata particolare in Piazza San Cosimato. I ragazzi insieme al regista e sceneggiatore, hanno invitato il Cardinale Don Matteo Zuppi, Vescovo di Bologna, che introdurrà la pellicola da lui amata “Tutto Quello Che Vuoi”(2017, 106 min), di F. Bruni, uno speciale incontro a cui prenderà parte anche il maestro Giuliano Montaldo.

Nella stessa serata a Cervelletta c’è “Tom à la ferme” (2013, 105 min), di X.Dolan, mentre a Ostia “Kiky – Consegne a Domicilio” (1989, 102 min), di H.Miyazaki.

Sabato 1° agosto è atteso a Porto Turistico di Ostia, il terzo appuntamento con il cinema internazionale con l’arrivo di Mathieu Kassovitz, per il film mai distribuito in Italia sul grande schermo “L’ordre et la morale” (2011, 135 min), mentre a Trastevere sarà proiettato “Kirikù e gli animali selvaggi” (2005, 75 min), di Michel Ocelot e a Cervelletta “Down by law” (1986, 107 min), di J.Jarmusch.

Domenica 2 agosto l’arena di Tor Sapienza accoglie Audrey Tautou insieme a Mathieu Kassovitz, per la presentazione del film “Il Favoloso Mondo di Amélie” (2001, 122 min), di Jean-Pierre Jeunet. A Piazza San Cosimato sarà proiettato “Tutta la vita davanti” (2008, 117 min), di P.Virzì, accompagnata dalla proiezione di Ostia di “Che bella giornata” (2011, 92 min), altro grande successo di Zalone per la regia di G.Nunziante, appuntamento in collaborazione con TaoDue Film di Pietro Valsecchi e Camilla Nesbitt.

Mercoledì 5 agosto a San Cosimato proiezione di “Testimone d’accusa” (1957, 116 min), di B.Wilder, mentre alla Cervelletta “Your Name” (2016, 107 min), di M.Shinkai, sempre in collaborazione con Istituto Giapponese di Cultura a Roma, e ad Ostia “L’une chante l’autre pas” (1977, 120 min), di A.Varda.

Giovedì 6 agosto proseguono gli appuntamenti con il cinema internazionale, con l’arrivo a Tor Sapienza del regista britannico Tony Kaye, che volerà da Los Angeles a Roma per incontrare il pubblico e presentare il suo “American History X”, pellicola con Edward Norton dedicata al tema della tensione sociale e del razzismo negli Stati Uniti. La proiezione di Cervelletta sarà in contemporanea a quelle di Trastevere, “Woyzeck” (1979, 75 min), di W.Herzog e di Ostia, “Chiedimi se sono felice” (2000, 97 min), di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier.

Venerdì 7 agosto a San Cosimato, un altro classico del cinema con “La fiamma del peccato” (1944, 107 min) di Billy Wilder. A Tor Sapienza c’è “Mommy” (2014, 139 min), di X.Dolan, mentre sul litorale romano c’è “Ralph spaccatutto” (2012, 101 min), di Walt Disney/Pixar.

Sabato 8 agosto il Porto Turistico di Ostia omaggia Alberto Sordi con la proiezione de “Il Medico della Mutua” (1968, 99 min), di Luigi Zampa, mentre a Trastevere sarà proiettato “Toy Story” (1996, 87 min), di Walt Disney/Pixar e a Cervelletta “Mystery train” (1989, 113 min), di J.Jarmusch.

Domenica 9 agosto a Trastevere torna il cinema di Paolo Virzì con “La prima cosa bella” (2010, 116 min), mentre a Cervelletta sarà proiettato “Weathering with you” (2019, 112 min), di M.Shinkai e ad Ostia sarà la volta di “Sole a catinelle”, di G.Nunziante.

Mercoledì 12 agosto si proietta a San Cosimato il cult “A qualcuno piace caldo” (1959, 132 min), di B.Wilder, accompagnato dalle proiezioni di Tor Sapienza con “Il Sacrificio del cervo sacro” (2017, 121 min), di Y.Lanthimos, e “Kung-fu master” (1988, 80 min), di A.Varda, a Ostia.

Giovedì 13 agosto a Trastevere si proietta “Fitzcarraldo” (1982, 158 min), di W.Herzog, mentre a Tor Sapienza “Night on Earth” (1991, 129 min), di J.Jarmusch e ad Ostia c’è “La leggenda di Al, John e Jack” (2002, 105 min), di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier.

Venerdì 14 agosto San Cosimato si accende con la proiezione di “Sabrina” (1954, 113 min), di B.Wilder, in contemporanea alla proiezione della Cervelletta di “Juste la fin du monde” (2016, 97 min), di X.Dolan e di “Alla ricerca di Nemo” (2003, 100 min), di Walt Disney/Pixar.

Sabato 15 agosto a Trastevere ci sono “Le avventure di Peter Pan” (1953, 77 min), di W.Disney, mentre a Tor Sapienza ci sarà “Dead man” (1995, 121 min), di J.Jarmusch e ad Ostia ancora un omaggio a Sordi con “Il Marchese del Grillo” (1981, 139 min), di Mario Monicelli.

Domenica 16 agosto, l’arena di Cervelletta darà il benvenuto al Premio Oscar Pawel Pawlikowski, che presenterà “Cold War” (2018, 89 min), mentre a Trastevere sarà proiettato “Tutti i santi giorni”, (2012, 102 min), di P.Virzì e ad Ostia torna il cinema di Zalone con la proiezione di “Quo Vado”, di G.Nunziante.

Mercoledì 19 agosto a Piazza San Cosimato si proietta “L’appartamento” (1960, 125 min), di B.Wilder, accompagnato a Cervelletta da “La favorita” (2018, 120 min), di Y.Lanthimos e ad Ostia da “Les cent et une nuits de Simon Cinéma” (1995, 101 min), di A.Varda.

Giovedì 20 agosto a Piazza San Cosimato c’è “Kinski, il mio nemico più caro” (1999, 96 min), di W.Herzog, mentre a Tor Sapienza c’è “Coffee and cigarettes” (2003, 95 min), di J.Jarmusch e ad Ostia c’è “Tu la conosci Claudia?” (2004, 94 min), di Aldo, Giovanni e Giacomo e Massimo Venier.

Venerdì 21 agosto a Trastevere arrivano Gianluca Arcopinto, Fabio Nunziata e Daniele Sepe con “Il Caricatore” (1996, 95 min), di Eugenio Cappuccio, Massimo Gaudioso e F.Nunziata, mentre a Tor Sapienza c’è “The death and life of John F.Donovan” (2018, 127 min), di X.Dolan e ad Ostia “Oceania” (2016, 107 min), di di Walt Disney/Pixar.

Sabato 22 agosto il Porto Turistico di Ostia accoglierà l’ultimo appuntamento con ospiti sul litorale romano con Paola Randi, per la proiezione di “Tito e gli Alieni” (2018, 92 min), alla quale parteciperanno i giovani membri del cast. Walt Disney sarà protagonista a Trastevere con la proiezione di “Pocahontas” (1995, 78 min) mentre a Cervelletta continua la retrospettiva su J.Jarmusch con “Solo gli amanti sopravvivono” (2013, 123 min).

Domenica 23 agosto a San Cosimato torna l’appuntamento con il cinema di P.Virzì con “La pazza gioia” (2016, 118 min), nella sera in cui si svolgeranno le ultime proiezioni nelle arene di Tor Sapienza e Porto Turistico: “Paterson” (2016, 113 min), di J.Jarmusch a Cervelletta e “Tolo Tolo” (2020, 90 min), di Checco Zalone ad Ostia.

A partire da mercoledì 26 fino a domenica 30 agosto, ultimi appuntamenti sotto il grande schermo di Trastevere, con la proiezione di mercoledì 26 agosto di “Non per soldi… ma per denaro” (1966, 126 min), di B.Wilder, seguito dall’arrivo di Susanna Nicchiarelli, Stefano Cravero e Miriana Raschillà che presentano nella serata di giovedì 27 agosto, il film “Cosmonauta” (2009, 87 min).

Venerdì 28 agosto torna in piazza Carlo Verdone, per un omaggio ad Alberto Sordi nell’anno del Centenario della sua nascita con il film “Lo Scapolo” (1955, 90 min) di Antonio Pietrangeli, mentre il 29 agosto salutiamo i piccoli spettatori con Azur e Asmar (2006, 94 min) di Michel Ocelot, arrivando alla serata conclusiva di domenica 30 agosto, col ritorno a San Cosimato di Paolo Virzì che, insieme a Francesca Archibugi, Francesco Piccolo e Carlo Virzì, presenterà “The Leisure Seeker” (2017, 112 min), di P. Virzì.

Tutti i titoli in programma saranno proiettati alle 21.15 in versione originale con sottotitoli in italiano, ad esclusione dei titoli dedicati ai bambini, come i classici Disney.

