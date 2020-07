Solari e Abbronzanti: acquista online per risparmiare

Arrivano anche quest’anno seppur con qualche difficoltà le meritate vacanze, e mentre si sta preparando la valigia, un posto di rilievo andrà riservato ai prodotti solari. La possibilità di abbronzarsi, per acquisire quel meraviglioso colorito bronzeo della pelle, non deve mai diventare un problema e pertanto va affrontato in maniera corretta, utilizzando i solari giusti per la nostra pelle.

Quindi, il nostro motto è tutti al mare, ma in valigia non dimenticate di mettere i solari giusti

Solari e abbronzanti: coupon sconto per risparmiare

Il mercato online, offre un catalogo ricco di prodotti solari, con nuove marche, offerte e modelli, contribuendo a preservare la salute e la cura della pelle di una clientela sempre più attenta a cosa acquistare e come risparmiare.

Come scegliere i solari giusti per la nostra pelle

Ognuno di noi è caratterizzato da un determinato fototipo, che dipende dalla differente pigmentazione cutanea: è risaputo che le persone bionde, con occhi chiari e con un incarnato tendenzialmente pallido mostrano una maggiore tendenza a scottarsi rispetto a chi possiede una carnagione olivastra, occhi e capelli scuri.

Questo fenomeno dipende dalla concentrazione di melanina contenuta negli strati più superficiali della pelle, e che consiste in un pigmento scuro responsabile dell’abbronzatura. I fototipi chiari, che hanno una minore concentrazione di melanina, necessitano di prodotti solari con filtro di protezione molto alto SPF30+ o SPF50+, mentre chi ha un fototipo medio oppure scuro, può utilizzare filtri meno elevati < SPF30. In ogni caso è sempre necessario proteggere la pelle dalle radiazioni ultraviolette che sono quelle potenzialmente pericolose emesse dal sole nelle ore centrali della giornata. Ed il modo migliore è quello di farlo utilizzando prodotti adatti alla propria pelle, di qualità e marca.

Quali tipi di solari ci sono e quali scegliere

Grazie alla vastissima disponibilità del suo catalogo, eFarma offre ai consumatori l’opportunità di scegliere tra le migliori etichette di prodotti solari e abbronzanti.

È infatti disponibile un’ampia selezione di creme solari per il viso, di latte per il corpo e di spray viso e corpo con tutti i fattori di protezione. Molto fornita è anche la sezione dei preparati dopo-sole, degli stick labbra, delle lozioni e acque rinfrescanti e lenitive da applicare a fine giornata.

Per la scelta dei prodotti più indicati per la pelle è necessario tenere conto del proprio fototipo e comunque optare preferibilmente per protezioni elevate, soprattutto nelle parti più delicate del corpo.

Quali ingredienti sono contenuti nei prodotti solari

L’impiego dei prodotti solari permette di prendere il sole con una maggiore tranquillità, ma a patto di utilizzare adeguati prodotti (creme viso, creme corpo, lozioni spray, dopo sole e integratori preparatori all’abbronzatura), i cui requisiti dipendono dai principi attivi in essi contenuti. La loro composizione prevede un gran numero di ingredienti, tra cui quelli attivi (filtri di protezione) e gli eccipienti (coloranti, conservanti ed emulsionanti).

Gli ingredienti attivi dei prodotti solari, sono:

Sostanze idratanti: indispensabili poiché la pelle esposta al sole tende a disidratarsi per evaporazione e quindi è necessario limitare questo inconveniente;

Anti-ossidanti: si tratta di composti fondamentali che, eliminando i radicali liberi, minimizzano i processi d’invecchiamento cutaneo solitamente associati all’esposizione solare, contribuendo al processo di foto-protezione;

Polifenoli, vitamine e tocotrienoli: sono elementi vegetali utilissimi per mantenere la pelle elastica e tonica anche se sottoposta allo stress termico e luminoso causato dai raggi del sole;

SPF boosters: sono componenti emollienti in grado di potenziare il fattore SPF (Sun Protection Factor) e quindi di consentire un’ottimale penetrazione del filtro anche a livello degli strati più profondi dell’epidermide.

Tipologie di prodotti solari su eFarma

Olio solare: sono prodotti formulati con oli naturali che consentono un’ottima dispersione dei filtri solari e non prevedono la presenza di conservanti né di coloranti. Ideali per chi possiede un fototipo scuro, sono perfetti anche per la protezione dei capelli.

Creme: si tratta di emulsioni di acqua e olio, caratterizzate da una buona aderenza alla pelle, con azione cutanea di superficie.

Emulsioni: sono sistemi bifasici contenenti sia una parte acquosa sia una lipofila (olio oppure cera), il cui ruolo è quello di formare un film protettivo resistente al sudore e al contatto con l’acqua marina.

Acque solari: si tratta di prodotti liquidi e rinfrescanti in spray, con bassissimo indice di protezione e che quindi vanno applicati su pelli già abbronzate.

Oltre a questi prodotti, nello store online eFarma sono anche disponibili i dopo-sole e prodotti per l’igiene personale da usare durante il periodo dell’abbronzatura, che assicurano il mantenimento di una perfetta tintarella.

L'acquisto online di prodotti solari e articoli farmaceutici in generale si rivela estremamente vantaggioso sia per l'ampia possibilità di scelta sia per i prezzi molto convenienti.

Infine ricordiamo che per essere tutelati sulla qualità dei solari da acquistare e sulla sicurezza d’impiego è opportuno rivolgersi sempre ad una parafarmacia autorizzata dal Ministero della Salute.