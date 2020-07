Il noto portale sulla viabilità Astral rende pubbliche le tratte stradali dove sono operativi, giorno per giorno, gli strumenti di controllo della velocità. Un modo per invitare gli automobilisti a moderare l’andatura rispettando i limiti e prevenire così gli incidenti. E’ importante tenere la velocità sotto controllo. Dal 13 al 19 luglio 2020 sono posizionati nuovi autovelox nel Lazio. Nello specifico, in alcune strade delle province di Roma, Frosinone e Latina.

Ecco le zone del Lazio interessate dalla presenza di autovelox

Di seguito, le posizioni degli autovelox posizionati dal 13 al 19 luglio 2020 nel Lazio. Nello specifico, sono interessate zone della province di Roma, Frosinone e Latina:

SISTEMI DI MISURAZIONE DELLA VELOCITA’

La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità:

Autovelox 104/C

Autovelox 105

Autovelox 106

Telelaser

Telelaser Trucam

La Polizia Stradale, inoltre, pubblica ogni settimana la programmazione dei servizi di controllo della velocità con le apparecchiature mobili indicando le strade e le giornate dello svolgimento dei servizi.