Acea comunica che per lavori di manutenzione programmata da effettuarsi sulla condotta in via Capo d’Acqua, giovedì 16 luglio dalle ore 14:00 fino alle ore 20:00 si verificherà una sospensione del flusso idrico.

Acea Ato 5 – Cassino, 16 luglio sospensione idrica