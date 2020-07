Artena, rotta la vasca di accumulo dell’acqua: diversi problemi idrici

Problemi idrici ad Artena. Nella giornata di oggi, lunedì 13 luglio 2020, ad Artena si è rotta la vasca di accumulo. Proprio per questo molte zone del paese sono rimaste senz’acqua.

Le parole del Sindaco di Artena

Sono in corso in questi momenti gli interventi da parte del personale autorizzato di Acea. La situazione, secondo quanto raccolto, dovrebbe tornare alla normalità nel giro di diverse ore.

Il post Facebook del Sindaco Felicetto Angelini:

L’ACEA mi ha comunicato la rottura della vasca di accumulo. Sono in corso i lavori di riparazione. Per le 18 tutto ok.