Guida TV, prima serata di oggi: i programmi in onda stasera. Tra sport, serie tv, film, varietà e reality show, di certo non mancherà l’intrattenimento.

Prima e seconda serata di oggi, 19 ottobre 2020: programmi in TV in onda stasera

1 Rai 1

20:00 TG 1

20:30 Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 Io ti cercherò – Fragile – Dhaval

23:25 SetteStorie

23:40 TG1 60 Secondi

00:35 S’è fatta notte

01:05 RaiNews24

01:32 Che tempo fa

01:40 Il caffè di Rai 1

02:35 Cultura presenta Italiani Giuseppe Tucci – Sull’altare della Terra

2 Rai 2

20:30 TG2 20.30

21:00 TG2 Post

21:20 Fire Squad – Incubo di fuoco

23:35 Una Pezza di Lundini

00:00 Stracult Live Show

01:20 Calcio Totale

02:20 Casa Famiglia Il battesimo

03:55 Piloti

3 Rai 3

20:00 Blob

20:25 Tutto su mia madre

20:45 Un posto al sole

21:20 Report

23:15 Illuminate 3 Gae Aulenti, l’architetto invisibile Prima Visione

00:00 TG3 Linea notte

00:10 TG Regione

00:13 TG3 Linea notte

01:00 Meteo 3

01:05 Rai Parlamento Magazine

01:10 Rai Cultura presenta Terza Pagina

01:55 RaiNews24

4 Rete 4

20:30 Stasera Italia

21:20 Quarta Repubblica

00:45 Tv Story Superstar

02:12 Tg4 L’Ultima Ora – Notte

02:32 Media Shopping

02:49 Tradita

5 Canale 5

20:00 Tg5

20:39 Meteo.It

20:40 Striscia la Notizia

21:20 Grande Fratello Vip

01:00 Tg5

01:34 Meteo.It

01:35 Striscia la Notizia

02:02 Uomini e Donne

6 Italia 1

20:24 Piatto Speciale – C.S.I. – Scena del Crimine

21:20 Killer Elite

23:40 Tiki Taka – la Repubblica del Pallone

01:35 Disconnessi On The Road

02:10 Studio Aperto – la Giornata

02:22 Sport Mediaset – la Giornata

02:37 Media Shopping

02:52 La Dolce Vita – Chasing Life

7 LA7

20:00 Tg La7

20:35 Otto e mezzo

21:15 Grey’s Anatomy

23:05 Damages

01:00 Tg La7

01:10 Otto e mezzo

01:50 Camera con vista

02:20 L’aria che tira

8 TV8

20:30 Guess My Age – Indovina l’età

21:30 Gomorra – La serie

23:25 40 carati

01:20 UEFA Europa League Magazine

02:25 Tre uomini e una bara

9 NOVE

20:15 Deal With It – Stai al gioco

21:35 Ultimo – il capitano

22:55 Avamposti – Rione Sanità – Caccia ai nuovi clan

01:35 Airport Security: Europa

20 Venti

20:15 La Minimizzazione Manipolatoria – The Big Bang Theory VII

20:42 La Prossimità del Posto di Lavoro – The Big Bang Theory VII

21:04 I Vichinghi

23:19 Van Helsing

01:49 13 Giugno – I Parte – Heroes Reborn

02:26 13 Giugno – II Parte – Heroes Reborn

03:06 Terrore Dietro Le Quinte – Super Car VI

21 Rai 4

20:36 Criminal Minds X ep.7

21:23 Marvel’s Daredevil III ep.11

22:13 Marvel’s Daredevil III ep.12

23:12 Marvel’s Jessica Jones II ep.12

00:05 Gamer

01:41 X-Files VI ep.4

02:29 X-Files VI ep.5

03:11 Anica appuntamento al cinema

22 Iris

20:05 Il Purosangue – Walker Texas Ranger

21:00 Human Rights

21:02 The Blind Side

23:41 Mandela: la Lunga Strada Verso la Libertà

02:21 Note di Cinema

02:27 Un Piedipiatti e Mezzo

23 Rai 5

20:29 The Art Show – Lo spettacolo dell’arte

21:15 Nessun Dorma

22:16 Docufilm – See you in Texas

23:32 Rolling Stone – Sesso, stampa e rock’n’roll

00:30 Rock legends

01:17 Rai News Notte

01:20 Kupka, astrattismo e modernità

02:14 The Art Show – Lo spettacolo dell’arte

02:59 Piano Pianissimo

24 Rai Movie

21:10 Il mio nome è nessuno

23:10 Preparati la bara!

00:55 Tony Arzenta

02:50 L’affittacamere

25 Rai Premium

21:20 Katie Fforde – La felicità di Bella

23:00 La porta rossa – p.4

01:00 Lui & Lei 2 – Il campione p.7

02:45 Gamma – p.3

26 Cielo

20:15 Affari di famiglia

21:15 Parla con lei

23:25 Colombia: l’altra faccia del piacere

00:15 XXX – Un mestiere a luci rosse

01:15 The Boob Cruise – In crociera con le maggiorate

02:05 Mio figlio il pornoattore

02:55 Pornocracy: le nuove multinazionali del sesso

27 Paramount Network

20:10 Happy Days

21:10 Il negoziatore

23:00 Black Thunder – Sfida ad alta quota

01:00 Paradiso perduto

03:00 Law & Order: Unità Vittime Speciali

28 TV2000

20:00 Rosario recitato dal Card. Comastri

20:30 TG 2000

20:50 TG TG

21:10 Don Bosco

23:05 Storie straordinariamente normali

00:05 La compieta preghiera della sera

29 LA7d

21:30 Little Murders by Agatha Christie

01:10 Like – Tutto ciò che Piace

01:40 La Mala Educaxxxion

03:05 I menù di Benedetta

30 La 5

21:10 Oltre L’Oceano

23:15 Uomini e Donne

00:40 Grande Fratello Vip Aut.

03:13 Killer Queen – Izombie V

03:53 Addio Zombie – Izombie V

31 Real Time

20:30 Cortesie per gli ospiti

21:25 Vite al limite: e poi – Tamy e Karina

23:15 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta – Davide

00:15 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta – Luigi

01:10 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta – Maddalena

02:05 La clinica per rinascere: Obesity Center Caserta – Fabio

34 Cine34

21:05 Mio fratello è figlio unico

23:01 Il cinico, l’infame, il violento

00:55 La sposa americana

02:17 Nudo e crudele

35 Focus

20:15 Indagini Ad Alta Quota V, 2 – Indagini Ad Alta Quota V

21:15 Le Città Scomparse del Delta – Civiltà Sepolte: i Misteri del Nilo

22:15 Attila, il Flagello di Dio – Barbarians – Roma Sotto Attacco

23:15 Il Viaggio di Curiosity – Atlante del Cosmo

00:15 La Sinfonia dell’Universo , 2 – la Sinfonia dell’Universo

00:50 Indagini Ad Alta Quota V, 1 – Indagini ad alta quota V

01:40 Il Volo Mh370 – Cose di Questo Mondo III

02:26 Tgcom24

02:28 19/10/2020 – Meteo Focus

02:30 I Bunker Nascosti di Hitler – Campi di Battaglia III

38 Giallo

20:10 Law & Order – i due volti della giustizia – A caccia di celebrità

21:10 I misteri di Brokenwood – Morti e sepolti

23:00 Alice Nevers – Professione giudice – una famiglia in pericolo

00:05 Alice Nevers – Professione giudice – Connessione biologica

01:10 Law & Order – i due volti della giustizia – Etica professionale

02:10 Law & Order – i due volti della giustizia – il latitante

03:00 Law & Order – i due volti della giustizia – Fuori dalla penombra

39 TOP Crime

20:15 Chi Ha Sbagliato? – The Closer II

21:10 Effetto Domino – C.S.I. New York VIII

22:00 Schermo Mortale – C.S.I. New York VIII

22:55 La Casa Degli Orrori – C.S.I. – Scena del Crimine XI

23:50 A Sangue Freddo – C.S.I. – Scena del Crimine XI

00:45 L’ Ombra del Padre – Law & Order: Unità Speciale XIII

01:30 Violazione di Domicilio – Law & Order: Unità Speciale XIII

02:15 Terreno di Caccia – Law & Order: Unità Speciale XIII

02:55 Servizi per L’Infanzia – Law & Order: Unità Speciale XIII

49 Spike TV

20:00 Supernatural

21:30 The Librarians

23:30 Spartacus

01:10 Supernatural

03:00 Into the Badlands

52 DMAX

20:25 Nudi e crudi – Malesia

21:25 River Monsters: misteri dagli abissi

23:20 WWE Raw

01:10 Meteo disastri

03:00 Clima pazzo, pazzo clima

54 Rai Storia

20:10 Il giorno e la storia

20:30 Passato e Presente Saddam Hussein

21:10 Storia delle nostre città p.6. Agrigento

22:00 La croce e la spada. San Nicola

22:50 Il segno delle donne p.2. Ondina Valla

23:40 Res Giovani 58^ puntata

00:00 Notiziario – RaiNews24

00:05 Il giorno e la storia

00:20 Passato e Presente Saddam Hussein

01:00 Senza distinzione di genere p.2 La parità coniugale

01:30 Lady Travellers p.2. Giuseppina Croci

02:00 La lotta dell’uomo per la sopravvivenza p.1

55 Mediaset Extra

21:15 Grande Fratello Vip (In Diretta)

59 Motor Trend

20:20 Affari a quattro ruote – Karmann Ghia

21:15 Affari a quattro ruote – Bel Air

22:15 Dal pollaio alla pista

23:05 Cortesie per l’auto – Le signore del fango

00:00 Fast N’ Loud – Ritorno agli anni ’80

00:55 Fast N’ Loud – Barrett Jackson. 1a parte

01:55 Fast N’ Loud – Barrett Jackson. 2a parte

02:45 Fast N’ Loud Clip Show – Overdrive da fuorilegge

66 Italia 2

20:20 Il Generale D’Argento – Naruto Shippuden

20:45 Giudizio Finale – Naruto Shippuden

21:10 Catwoman

23:10 La Riconversione del Beta Test – The Big Bang Theory

23:35 La Contrattualizzazione dell’Amicizia – The Big Bang Theory

00:00 L’ Imposizione della Vacanza – The Big Bang Theory

00:25 La Disintegrazione di Rothman – The Big Bang Theory

00:55 La Destabilizzazione del Capello – The Big Bang Theory

01:20 La Parabola – Due Uomini e mezzo

01:40 Una Splendida Idea – Due Uomini e mezzo

02:00 Simulcast Radio 101